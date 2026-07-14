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Треньорът на Борац: Левски е силен, но ние имаме качества да продължим

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Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
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Знаем, че ни чака натиск, подготвили сме се добре, добави Винко Маринович.

Треньорът на Борац: Левски е силен, но ние имаме качества да продължим
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Треньорът на Борац Баня Лука Винко Маринович изрази умерен оптимизъм преди реванша с Левски, след като първата среща между двата тима в Босна завърши 1:1.

"Първият мач завърши наравно, реваншът остава отворен. Още след жребия знаехме, че Левски е качествен отбор. Анализирахме добре играта им. И двата отбора имахме положения. Съперникът е силен, но и ние имаме качества да продължим напред", смята босненецът.

"Ще играят футболистите, които са в най-добро състояние. Ако искаме да продължим, трябва да играем както през първото полувреме в Баня Лука. Трябва да играем отборно, да не оставяме пространства на съперника. Чака ни труден мач. Ако не играеш като отбор в Европа, няма как да продължиш напред", добави той.

"Знаем, че ни чака натиск, подготвили сме се добре. Далибор Драгич ми е приятел и първото нещо, което ми каза е за атмосферата в домакинските мачове на Левски", каза още Маринович.

#Винко Маринович #УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Борац Баня Лука #ПФК ЛЕВСКИ

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