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Дрон удари танкер за газ в египетско средиземноморско пристанище

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:55 мин.
По света
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дрон удари танкер газ египетско средиземноморско пристанище
Снимка: БТА/Архив
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Дрон удари американски танкер за газ в египетското средиземноморско пристанище Дамиета, съобщи британската организация за морска сигурност "Амбри", позовавайки се на първоначална оценка на инцидента, предаде Ройтерс.

В изявление египетското Министерство на парола потвърди информацията за пожар на пристанището, но не спомена за атака с дрон.

Компанията за пристанищно обслужване "Инчкейп" добави, че два танкера с газ са обхванати от пожар в Дамиета.

Дронът е поразил танкерa на име "Енергос Уинтър", причинявайки пожар, който след това се е обхванал и друг плавателен съд – "Газлог Салем", съобщиха три добре осведомени търговски източника.

Два други източника от сферата на сигурността заявиха, че причината за експлозията е удар с дрон, което може да е знак за допълнително разпространяване на конфликта в Близкия изток, отбелязва Ройтерс.

До момента никой не е поел отговорност за инцидента.

Министерството на петрола на Египет съобщи в изявление, че на два плавателни съда - кораб за регазификация и кораб за съхранение - в пристанище Дамиета е избухнал пожар, който е бил потушен незабавно съгласно утвърдените аварийни планове от екипи за пожарна безопасност и охрана. Няма данни за жертви и пострадали.

Министърът на петрола Карим Бадауи посети мястото на инцидента, за да проследи действията по овладяването на ситуацията, се казва в изявлението. При пожара няма пострадали или загинали, а аварийните и техническите екипи продължават да работят по ликвидирането на последиците и оценяват въздействието на инцидента, се допълва в изявлението.

#танкер за газ #дрон

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