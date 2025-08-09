Духът на Тур де Франс превзе град Пещера

Духът на легендарното колоездачно състезание Тур де Франс превзе днес град Пещера чрез българския етап от емблематичната обиколка.



Вицепремиерът Атанас Зафиров и кметът Йордан Младенов дадоха старт на двудневните активности под знака и с бранда на Тура, които за трета поредна година предоставят незабравими моменти на българските любители на шосейното колоездене и феновете на прочутото състезание.



В подгряващите събития днес участници и много гости имаха възможност да подкрепят стартиращите в Детската и в Семейната съпътстващи надпревари, да посетят музея на Тура и да се снимат с Дявола Диди, който с тризъбеца придружава професионалните колоездачи из цяла Франция.



Утре е същинското състезание по 112-километров маршрут из живописните Родопи в района на язовир Батак. Преди това, сутринта всички 1200 участници ще дефилират по улиците на града-домакин Пещера, където около обяд се очаква финалът на шампионите.