Дунав (Русе) започва селекцията за третия си пореден сезон във волейболния елит при мъжете

Волейболният Дунав (Русе) започна селекцията за третия си пореден сезон в мъжката Суперлига, като ще бъдат запазени и основни играчи от досегашния състав. Това съобщ Красимир Миронов, който беше утвърден за старши треньор на представителния тим от клубното ръководство.

Той изведе русенци до шампионската титла във Висшата лига с впечатляващия актив от 25 победи в 25 мача и спечелена промоция за елита през 2024 г. и заменя на поста Пламен Христов.

„Работим активно по селекцията на състава. Преговаря се с българи и чужденци. Ако всичко върви по план, ще имаме много интересен и силен отбор. Очакваме ви в залата за един вълнуващ и интригуващ сезон“, заяви Миронов.

Първото обявено ново попълнение е 19-годишният разпределител и латвийски национал Маркус Венсбергс. Той е висок 203 сантиметра и е определян като един от най-перспективните млади състезатели на своя пост. През изминалия сезон Венсбергс е игра за естонския Пярну, с който е спечелил шампионската титла на страната. Преди това е защитавал цветовете на латвийския Пейюра, където дебютира едва на 16-годишна възраст.

„За нас е удоволствие, че този млад и мотивиран талант избра да продължи кариерата си в Дунав, въпреки множеството предложения към него“, посочват от русенския клуб.

От Дунав потвърдиха още, че централният блокировач Любчо Янков ще остане в състава за трети пореден сезон. Волейболистът пристигна в Русе от Марек (Дупница) и ще продължи да бъде част от отбора и през новото първенство.

Капитанът Ангел Павлов също остава в Дунав и през сезон 2026/2027. За него това ще бъде 18-и сезон със синята фланелка, като е близо до границата от 400 официални мача за русенския клуб.

Междувременно разпределителят Константин Нечев официално премина в шампиона Нефтохимик 2010.