БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Чете се за: 04:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Душан Косич: Не трябва да подценяваме реванша с Арда

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Локомотив Пловдив отличи представянето на възпитаниците си при успеха над кърджалии.

Душан Косич
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич предупреди, че за отбора предстои труден реванш срещу Арда в полуфиналите за Купата на България.

Неговите възпитаници спечелиха убедително първата среща с 4:0.

"Имахме страхотен ден, бяхме много дисциплинирани. Изиграхме хубав двубой. Бяхме ефективни, изненадахме дори себе си до някаква степен. Това е само първото полувреме. Спечелихме, но ни предстои важен двубой. Трябва да сме сериозни. Не може да подценяваме реванша", сподели той след срещата.

И четирите гола дойдоха през второто полувреме.

"През втората част отбелязахме попадения в точни моменти. Смените дадоха своя отпечатък в двубоя. Работа във всеки един ден, отборът ни е млад и всички се трудят много усилено. Футболистите не са се оплаквали, въпреки трудностите. Трябва да сме фокусирани и здраво стъпили на земята", допълни наставникът.

Пловдивският клуб цели да завърши на 5-ото място в Първа лига.

"Работата ни е да бъдем добри във всеки един мач. Опитваме се във всеки един двубой да бъдем възможно най-добри. Имаме и много трудни съперници в плейофите, борим се за пето място в първенството. Искаме да бъдем на него", добави словенецът.

Чете се за: 02:12 мин.
#Душан Косич #Арда Кърджали #Локомотив Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
2
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
3
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
4
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
5
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват...
6
Първата задача на новия парламент е да се смени ВСС, смята Костадин...

Най-четени

1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
5
Почина композиторът Кирил Икономов
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Футбол

Васил Минев ще ръководи дербито между ЦСКА и Левски
Чете се за: 03:02 мин.
Чете се за: 02:52 мин.
Чете се за: 02:25 мин.
Чете се за: 04:07 мин.
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ