Душан Косич: Не трябва да подценяваме реванша с Арда

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич предупреди, че за отбора предстои труден реванш срещу Арда в полуфиналите за Купата на България.

Неговите възпитаници спечелиха убедително първата среща с 4:0.

"Имахме страхотен ден, бяхме много дисциплинирани. Изиграхме хубав двубой. Бяхме ефективни, изненадахме дори себе си до някаква степен. Това е само първото полувреме. Спечелихме, но ни предстои важен двубой. Трябва да сме сериозни. Не може да подценяваме реванша", сподели той след срещата.

И четирите гола дойдоха през второто полувреме.

"През втората част отбелязахме попадения в точни моменти. Смените дадоха своя отпечатък в двубоя. Работа във всеки един ден, отборът ни е млад и всички се трудят много усилено. Футболистите не са се оплаквали, въпреки трудностите. Трябва да сме фокусирани и здраво стъпили на земята", допълни наставникът.

Пловдивският клуб цели да завърши на 5-ото място в Първа лига.