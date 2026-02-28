БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Два финала за Алекса Рашева при дебюта ѝ при жените в Тарту

Чете се за: 01:10 мин.
Два финала за Алекса Рашева при дебюта ѝ при жените в Тарту
Снимка: БТА
Алекса Рашева продължава с отличното си представяне при дебюта си във възраст жени на международния турнир по художествена гимнастика Miss Valentine 2026 в Тарту (Естония) и ще играе финал и на топка.

След силния старт вчера и класиране за финала на обръч с втори по сила резултат, днес тя допусна неточности в композицията си и беше оценена с 24.350 точки (трудност 10.200; артистичност 7.600; изпълнение 6.550). Така с осми по сила резултат Рашева намери място на финала на топка.

Дебют с два от два възможни финала при жените, е силна заявка за потенциала и развитието на младата състезателка, която е водена от олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн.

Съдия за България на надпреварата е Силвия Митева-Янева.

Утре предстоят съчетанията с бухалки и с лента, а непосредствено след тях ще се проведат и финалите на отделните уреди.

Бронз за Георги Джоргов на световното по биатлон за младежи
Бронз за Георги Джоргов на световното по биатлон за младежи
Лудогорец отпада от Лига Европа Лудогорец отпада от Лига Европа
Чете се за: 00:20 мин.
Кристина Григорова спечели кратката програма на Държавното първенство по фигурно пързаляне Кристина Григорова спечели кратката програма на Държавното първенство по фигурно пързаляне
Чете се за: 00:20 мин.
Григор Димитров пропусна мач на двойки в Акапулко Григор Димитров пропусна мач на двойки в Акапулко
Чете се за: 00:55 мин.
Галатасарай си проби път към осминафиналите на Шампионска лига Галатасарай си проби път към осминафиналите на Шампионска лига
Чете се за: 00:45 мин.
Реал Мадрид се класира за осминафиналите в Шампионска лига след успех над Бенфика Реал Мадрид се класира за осминафиналите в Шампионска лига след успех над Бенфика
Чете се за: 00:50 мин.

