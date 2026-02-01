Два национални рекорда бяха подобрени на Държавното по лека атлетика за юноши и девойки

Рая Димитрова (Свети Георги, София) триумфира на 60 и 200 метра, Ангел Дарандашев (Атлетик 90, Луковит) спечели титлите на 1500 и 3000 метра, а Сияна Бръмбарова (Енерджи, Пловдив) бе първа както в скок височина, така и в скок дължина на Държавното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години, което се проведе през уикенда в зала „Фестивална“ в София.

Димитрова постави личен рекорд на 60 метра с 7.40 секунди, изпреварвайки само със стотна Радина Величкова (Ботев, Пловдив) – 7.41. На 200 метра софиянката отново бе най-бърза, а между спринтовете Величкова завоюва сребро в троен скок с 12.80 метра.

Ангел Дарандашев демонстрира впечатляваща издържливост – първо спечели 1500 метра с 4:05.27, а ден по-късно триумфира и на 3000 метра с 8:56.60, след като водеше почти цялото разстояние.

Сияна Бръмбарова блесна с нов личен рекорд в скок височина – 1.82 м, а в рамките на минути прибави и титлата на скок дължина с 6.03 м. При нея подгласнички станаха Натали Костова (1.80 м) и Натали Захариева (1.76 м), а в скок дължина Анжелина Петкова бе втора с 5.59 м, трета – Ана-Мария Петкова с 5.55 м.

Освен медалистите, шампионатът донесе и два национални рекорда. Васил Антонов (Радуканови, Видин) финишира на 200 м за юноши до 18 години за 21.65 секунди, а Християн Касабов (Супер спорт, Варна, на снимката) подобри собствения си рекорд на 60 м с препятствия за U20 до 7.77 секунди.

Над 1000 зрители станаха свидетели на впечатляващите постижения в зала „Фестивална“.