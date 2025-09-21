Два пожара във Варненско гасят местните огнеборци

Два пожара гасят в района варненските огнеборци, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Варна.

Огън е избухнал в 13:50 часа в село Баново. Опожарени са две къщи, като поради силния вятър стихията продължава да се разпростира в посока съседното село Просечен.

На място са изпратени 7 автомобила на РДПБЗН, а кметът на селото е мобилизирал земеделски производители, които с машини да разорат просеки пез нивите, с помощта на които да се пресече разрастването на пожара.

В Суворово е получен сигнал за пожар в 13:26 часа. Огънят е тръгнал от запалена суха трева в един от кварталите на града. Пожарът е навлязъл в гората в посока село Дръндар.

На място са изпратени 3 автомобила на пожарната. Няма пострадали хора и при двата инцидента.