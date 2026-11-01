Две години след трагедията: В Нови Сад почетоха жертвите на срутването на гаровата козирка

Паметта на 16-те жертви беше почетена с 16-минутно мълчание и мълчаливо шествие. Граждани и студенти от цяла Сърбия се събраха пред гаровия комплекс. Точно в 11:52 часа местно време, часът на фаталния инцидент, те сведоха глави. Възпоменателните прояви започнаха още сутринта на три места в Нови Сад. Трите лъча се сляха в общо шествие.

Пред гарата бяха изложени големи сърца с имената на жертвите, докато десетки хора полагаха цветя и палеха свещи.

„Емоциите са неописуеми. Мисля, че всеки, който дойде тук днес, ще усети енергия, която съчетава положителни и отрицателни емоции“, споделя през сълзи Даниела, 50-годишна жителка на Нови Сад.

В същия час сръбската обществена телевизия РТС излъчи специално предаване от Нови Сад, в рамките на което бяха предвидени 16 минути тишина.

Две години след трагедията делата, заведени, наред с други, срещу бившия транспортен министър Горан Весич, все още не са стигнали до съдебната зала. Весич, който подаде оставка няколко дни след срутването, беше обвинен през 2025 г. заедно с още 12 души в тежки престъпления срещу обществената безопасност.

Трагедията предизвика масови антиправителствени протести, оглавени от студенти, и доведе до загуба на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври от Сръбската прогресивна партия на бившия президент Александър Вучич. Подкрепената от студентите листа спечели абсолютно мнозинство на изборите миналата неделя.

Снимки: БТА