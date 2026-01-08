БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Две огнища на птичи грип на териториите на област Пловдив и област Пазарджик

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
Две огнища на птичи грип на териториите на област Пловдив и област Пазарджик
Слушай новината

Огнища на инфлуенца А (грип) са установени от Българската агенция по безопасност на храните в два животновъдни обекта от началото на годината. Огнищата се намират в землището на Асеновград и в землището на пазарджишкото село Тополи дол.

Били са установени след подадени сигнали за повишена смъртност сред птиците от страна на собствениците на обектите. В първия обект се отглеждат около 90 000 кокошки носачки, а във втория – около 15 000 патици мюлари.

Около засегнатите животновъдни обекти са определени 3-километрови предпазни зони, в които попадат гр. Асеновград и с. Боянци от община Асеновгра, с. Моминско от община Садово, с. Тополи дол и с. Найден Герово от община Съединение, посочват от Агенцията за безопасност на храните.

В 10-километровите наблюдавани зони влизат с. Крумово, с. Ягодово, гр. Садово, с. Болярци, с. Катуница, с. Караджово, с. Кочево, гр. Куклен, с. Руен, с. Избеглии, с. Козаново, с. Стоево, с. Златовръх, с. Мулдава, с. Лясково, с. Росен, с. Цар Асен, с. Овчеполци, с. Черногорово, с. Пищигово, с. Крали Марко, с. Блатница, с. Смилец, гр. Съединение, с. Правище и с. Мало Крушево.

От Българската агенция по безопасност на храните припомнят, че при птиците болестта се разпространява чрез директен контакт със секрети и изпражнения от заразени птици, чрез заразени фураж и вода. Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашните птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта.

#нови огнища #Птичи грип

Последвайте ни

ТОП 24

Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
1
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
3
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
4
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Мъж скочи на релсите на метрото в София
5
Мъж скочи на релсите на метрото в София
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград
6
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
3
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
4
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: Регионални

Започна отстраняване на авариите по ВиК мрежата след пороя в община Крумовград
Започна отстраняване на авариите по ВиК мрежата след пороя в община Крумовград
Обилен снеговалеж затвори за движение на камиони пътя Добрич - Варна Обилен снеговалеж затвори за движение на камиони пътя Добрич - Варна
Чете се за: 00:52 мин.
Ново огнище на болестта "син език" по животните е регистрирано в Смолян Ново огнище на болестта "син език" по животните е регистрирано в Смолян
Чете се за: 01:12 мин.
Пътищата в страната са обработени и проходими при зимни условия Пътищата в страната са обработени и проходими при зимни условия
Чете се за: 01:50 мин.
Гуцанов: Безработни ще помагат за почистване на дерета като превенция срещу бедствия Гуцанов: Безработни ще помагат за почистване на дерета като превенция срещу бедствия
Чете се за: 02:00 мин.
Шофьор с 2,36 промила алкохол се удари в дърво в ловешко село Шофьор с 2,36 промила алкохол се удари в дърво в ловешко село
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Обилен снеговалеж затвори за движение на камиони пътя Добрич - Варна Обилен снеговалеж затвори за движение на камиони пътя Добрич - Варна
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Наркотик за над 6 млн. евро заловиха митничари на "Капитан Андреево" Наркотик за над 6 млн. евро заловиха митничари на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
В столичния зоопарк снегът донесе радост за бенгалския тигър Киафа (СНИМКИ) В столичния зоопарк снегът донесе радост за бенгалския тигър Киафа (СНИМКИ)
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Започна отстраняване на авариите по ВиК мрежата след пороя в община...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
София осъмна със сняг: Над 100 машини чистят, задръствания и...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Руски удари оставиха над 1 милион души без ток и отопление в Украйна
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ