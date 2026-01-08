Две огнища на птичи грип на териториите на област Пловдив и област Пазарджик

Огнища на инфлуенца А (грип) са установени от Българската агенция по безопасност на храните в два животновъдни обекта от началото на годината. Огнищата се намират в землището на Асеновград и в землището на пазарджишкото село Тополи дол.

Били са установени след подадени сигнали за повишена смъртност сред птиците от страна на собствениците на обектите. В първия обект се отглеждат около 90 000 кокошки носачки, а във втория – около 15 000 патици мюлари.

Около засегнатите животновъдни обекти са определени 3-километрови предпазни зони, в които попадат гр. Асеновград и с. Боянци от община Асеновгра, с. Моминско от община Садово, с. Тополи дол и с. Найден Герово от община Съединение, посочват от Агенцията за безопасност на храните.

В 10-километровите наблюдавани зони влизат с. Крумово, с. Ягодово, гр. Садово, с. Болярци, с. Катуница, с. Караджово, с. Кочево, гр. Куклен, с. Руен, с. Избеглии, с. Козаново, с. Стоево, с. Златовръх, с. Мулдава, с. Лясково, с. Росен, с. Цар Асен, с. Овчеполци, с. Черногорово, с. Пищигово, с. Крали Марко, с. Блатница, с. Смилец, гр. Съединение, с. Правище и с. Мало Крушево.

От Българската агенция по безопасност на храните припомнят, че при птиците болестта се разпространява чрез директен контакт със секрети и изпражнения от заразени птици, чрез заразени фураж и вода. Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашните птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта.