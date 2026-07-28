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Две силни земетресения са регистрирани в Северозападен Китай

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Две силни земетресения са регистрирани в Северозападен Китай
Снимка: БТА/Архив
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Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси тази сутрин северозападната провинция Цинхай в Китай, предаде Ройтерс, като се позова на Китайския център за сеизмични мрежи.

Трусът е бил регистриран в 11:16 ч. сутринта местно време (06:16 ч. българско време) на дълбочина 10 километра.

Второ земетресение с магнитуд 5,8 е регистрирано в същия район 18 минути по-късно, пак на 10 километра дълбочина, според Китайския център за сеизмични мрежи.

Епицентърът и на двете земетресения е бил на около 244 километра от Синин, столицата на провинция Цинхай. Засега не се съобщава за жертви или материални щети.

#земетресение в Китай #силни трусове

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