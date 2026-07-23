Заради мравки в храната: Затвор и глоба грозят собственик на ресторант със звезда "Мишлен" в Южна Корея

Прокурори в Южна Корея поискаха 1 година лишаване от свобода и глоба за собственик на ресторант със звезда "Мишлен", обвинен, че е сервирал мравки като украса за десерт, съобщи Би Би Си като цитира местни медии.

Собственикът призна, че е сервирал мравки, но каза, че те са били използвани в "малка част" от 15-степенното меню на ресторанта – като украса за сорбето. Клиентите можело да изберат и десерт без мравки. Случаят станал известен на властите, след като служители от Министерството на безопасността на храните и лекарствата видели снимки на ястия, поръсени с мравки в онлайн отзиви на клиенти на ресторанта. Според оценка на разследващите, около 49 000 мравки, внесени от САЩ и Тайланд, са били използвани в няколко ястия в продължение на четири години.

Мравките не са в списъка с 10 вида насекоми, одобрени за консумация от хора, съгласно законодателството на страната. Списъкът включва предимно различни скакалци и щурци. Здравните власти също така са установили, че ресторантът е използвал мравки, които съдържат до 55 пъти повече тежки метали от типичните ядливи насекоми.