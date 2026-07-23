БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Десетки жертви на проливните дъждове и наводненията в Индия, Пакистан и Афганистан

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Запази
десетки жертви проливните дъждове наводненията индия пакистан афганистан
Снимка: БТА
Слушай новината

Най-малко 82-ма души загинаха тази седмица в Индия, Пакистан и Афганистан в резултат на проливните дъждове и причинените от тях наводнения. Нанесени са огромни щети на земеделска земя, инфраструктура и обществени съоръжения, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Най-малко 10 души загинаха в Индия заради наводненията в северния щат Асам през последното денонощие, с което броят на смъртните случаи за седмицата нараства на 36. Властите нарекоха случващото се "безпрецедентно опустошение". Повече от 650 хиляди души са засегнати от проливните дъждове в 11 окръга в Асам, съобщиха щатските власти за справяне с бедствия във вчерашния си бюлетин.

Наводненията в Асам са основно причинени от силните дъждове в съседния щат Нагаленд между 18 и 20 юли, които доведоха до необичайно високи нива на водата в реките, се казва в отчет на властите в щата. Щатът Асам се налага да се справя с щети от повишеното ниво на водата почти всяка година по време на мусоните, тъй като през него преминава реката Брахмапутра, която е една от най-големите в света.

Най-малко 46 са загинали, а най-малко 100 са ранени в наводненията в североизточната провинция на Афганистан Нуристан и в пакистанската провинция Хайбер-Пахтунхва през последните 72 часа, казаха аварийно-спасителните служби и на двете държави.

снимки: БТА

Въпреки, че не допринасят съществено за глобалните въглеродни емисии Афганистан и Пакистан са сред държавите, които са най-уязвими от климатичните промени. Засилващите се наводнения, сушата, топенето на ледниците и недостигът на вода поставят милиони в риск, предупреждават експерти.

#Индия #Пакистан #Афганистан #наводнения в индия #жертви на наводнения

Последвайте ни

ТОП 24

САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
1
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Държавният глава Илияна Йотова в "Панорама": Ще се кандидатирам за президент
3
Държавният глава Илияна Йотова в "Панорама": Ще се...
Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи в Русе
4
Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи в Русе
Главен инспектор Лъчезар Близнаков: Половината болтове на джантата на цистерната липсват
5
Главен инспектор Лъчезар Близнаков: Половината болтове на джантата...
Сняг заваля на връх Мусала
6
Сняг заваля на връх Мусала

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
3
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
4
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
5
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
6
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3

Още от: Азия

Лабиринт от слънчогледи в Япония
Лабиринт от слънчогледи в Япония
Търговската война на Тръмп: Нови мита влязоха в сила, ЕС ще плаща 12,5% Търговската война на Тръмп: Нови мита влязоха в сила, ЕС ще плаща 12,5%
Чете се за: 03:57 мин.
Заради мравки в храната: Затвор и глоба грозят собственик на ресторант със звезда "Мишлен" в Южна Корея Заради мравки в храната: Затвор и глоба грозят собственик на ресторант със звезда "Мишлен" в Южна Корея
Чете се за: 01:25 мин.
Ядрено споразумение САЩ - Саудитска Арабия? Ядрено споразумение САЩ - Саудитска Арабия?
Чете се за: 00:52 мин.
Доживотен затвор за похитителите на българския кораб "Руен" Доживотен затвор за похитителите на българския кораб "Руен"
Чете се за: 01:07 мин.
Индия осъди 44 сомалийци на доживотен затвор за отвличането на българския кораб „Руен“ и друг плавателен съд Индия осъди 44 сомалийци на доживотен затвор за отвличането на българския кораб „Руен“ и друг плавателен съд
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, вицепрезидентът – ясен през есента
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
За по-малко от 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет събра над 17 000 подписа За по-малко от 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет събра над 17 000 подписа
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
„Голямата маса“: Инициативата отново превърна улицата в място за музика и вкусна храна (СНИМКИ) „Голямата маса“: Инициативата отново превърна улицата в място за музика и вкусна храна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Кръводарителска кампания „Лято за живот“ тече в...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“,...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Огнената стихия в Европа продължава: Стотици хиляди евакуирани в...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Антон Кутев: Не съм виждал такова озлобление и такава атака срещу...
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ