Движението през Босфора е спряно заради гъста мъгла

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:37 мин.
По света
движението босфора спряно заради гъста мъгла
Снимка: илюстративна
От снощи е преустановено движението на корабите през Босфора край Истанбул и в двете посоки. Причината за затварянето на протока е гъста мъгла, която от снощи е обхванала мегаполиса.

Видимостта е спаднала до критични нива, което налага затварянето на Босфора, се посочва в съобщение на Генералната дирекция за брегова охрана към Министерството на транспорта и инфраструктурата.

Корабите изчакват на котва в открито море отварянето на протока. Движението в Босфора се очаква да бъде възстановено след разсейването на мъглата.

Близо 40 тона марихуана са конфискувани при полицейски акции в Северна Македония
Близо 40 тона марихуана са конфискувани при полицейски акции в Северна Македония
Децата и социалните мрежи: Възможно ли е да се затвори "Кутията на Пандора"?
Чете се за: 04:00 мин.
24-часова стачка блокира движението на корабите от гръцкото пристанище Пирея
Чете се за: 00:45 мин.
Опасно време в Гърция – властите призовават да не се пътува в наводнените области
Чете се за: 01:30 мин.
СЗО за децата и социалните мрежи: Къде е България на картата на Балканите?
Чете се за: 19:35 мин.
Кадри със сибирски тигър в двор в Румъния станаха хит в TикToк (ВИДЕО)
Чете се за: 01:45 мин.

Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Ключова политическа седмица: В очакване на нов служебен премиер
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След бронзовия медал от Олимпиадата: Тервел Замфиров се прибира на родна земя
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Около 10% от потребителите използват овърдрафт, сочи проучване в 12 страни от ЕС
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Започва изплащането на пенсиите за февруари
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Онлайн измами дебнат възрастните хора – кампания за превенция...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Войната в Украйна: Дипломация, въздушни удари и тежки сражения на...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Валежи от дъжд в понеделник, на места и от сняг
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
