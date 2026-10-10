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Двоен български триумф в Истанбул! И девойките старша възраст станаха балкански шампионки

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Спорт
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Националният ни отбор по художествена гимнастика спечели убедително отборната титла с над девет точки аванс, а четирите български грации се класираха за финалите на отделните уреди

Двоен български триумф в Истанбул! И девойките старша възраст станаха балкански шампионки
Снимка: БТА
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България продължава впечатляващото си представяне на Балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул. След като по-рано през деня девойките младша възраст триумфираха в отборната надпревара, националният ни тим при девойките старша възраст също завоюва балканската титла.

Българският състав в лицето на Радина Стоянова, Ава Маказчиева, Александра Петрова и София Димова демонстрира висока класа и убедително оглави крайното отборно класиране със сбор от 100.150 точки.

Родните грации оставиха далеч зад себе си конкуренцията, като второто място зае Румъния с 90.850 точки, а бронзовите медали останаха за домакините от Турция, които събраха 88.500 точки. Така българките завършиха с впечатляващ аванс от 9.300 точки пред най-близките си преследвачки.

За златния успех допринесоха и четирите националки. Радина Стоянова получи 27.150 точки за изпълнението си с обръч, Ава Маказчиева записа 24.100 на топка, Александра Петрова беше оценена с 24.600 на бухалки, а София Димова добави 24.300 точки на лента.

Освен отборната титла България постигна и пълен успех в квалификациите за финалите на отделните уреди – четири състезателки и четири класирания за битката за медалите.

Радина Стоянова и Ава Маказчиева си осигуриха участие във финалите на обръч и топка още в петък, след като постигнаха най-високите оценки в своите дисциплини.

В събота към тях се присъединиха Александра Петрова и София Димова, които също оглавиха класиранията на своите уреди.

Петрова заслужи първото място в квалификациите на бухалки с оценка 24.600 точки, формирана от 10.000 за трудност, 7.550 за артистичност и 7.100 за изпълнение, с наказание от 0.050 точки.

София Димова също се представи на високо ниво и се класира за финала на лента с най-добър резултат от 24.300 точки. Нейното съчетание получи 10.200 за трудност, 7.450 за артистичност и 6.950 за изпълнение, като беше отчетено наказание от 0.300 точки.

България има и двама съдийски представители на шампионата в Истанбул – Християна Тодорова и Цвета Кузмова. В съботния състезателен ден Тодорова беше част от панела за трудност с уред, докато Кузмова оценяваше изпълнението.

С двете отборни титли при девойките младша и старша възраст България затвърди водещите си позиции в художествената гимнастика на Балканите. Убедителното представяне на националките дава сериозни надежди и за нови отличия в заключителния ден на първенството.

Финалите на отделните уреди и в двете възрастови категории ще се проведат в неделя, когато българските грации ще имат възможност да увеличат медалната си колекция от шампионата в Истанбул.

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#Балканско първенство по художествена гимнастика в Истанбул

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