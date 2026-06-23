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Един човек е тежко пострадал, а други четирима са ранени след катастрофа на пътя Русе-Шумен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
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полицейска кола полиция
Снимка: Архив/БГНЕС

Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Шумен край Разград. Инцидентът е станал тази сутрин.

По първоначални данни 50-годишният шофьор на единия автомобил, пътувал в посока Разград, заспива зад волана, навлиза в насрещното платно и се блъска челно в друга кола.

Тежко пострадал и неконтактен към момента е 37-годишният шофьор на блъснатия автомобил, мъж от Разград, който е пътувал сам.

В другия автомобил е имало четирима души, като всички са транспортирани в МБАЛ-Разград за изясняване на състоянието им.

Пробата на водача за алкохол е отрицателна. Движението се извършва по обходен маршрут, съобщават от ОДМВР-Разград.

#сериозно пострадал шофьор #Русе - Шумен #катастрофа

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