Един човек е тежко пострадал, а други четирима са ранени след катастрофа на пътя Русе-Шумен

Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Шумен край Разград. Инцидентът е станал тази сутрин.

По първоначални данни 50-годишният шофьор на единия автомобил, пътувал в посока Разград, заспива зад волана, навлиза в насрещното платно и се блъска челно в друга кола.

Тежко пострадал и неконтактен към момента е 37-годишният шофьор на блъснатия автомобил, мъж от Разград, който е пътувал сам.

В другия автомобил е имало четирима души, като всички са транспортирани в МБАЛ-Разград за изясняване на състоянието им.

Пробата на водача за алкохол е отрицателна. Движението се извършва по обходен маршрут, съобщават от ОДМВР-Разград.