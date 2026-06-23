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Председателят на парламента Михаела Доцова откри 13-тата пленарна сесия на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Завършва българското председателство на организацията

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Председателят на Народното събрание и президент на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПА на ПСЮИЕ) Михаела Доцова откри 13-тата пленарна сесия на организацията в София, съобщиха от пресцентъра на парламента.

Основната тема на сесията е "Интерпарламентарен диалог, укрепване на добросъседството и на европейската перспектива на региона".

С пленарната сесия в София завършва и българското председателство на ПА на ПСЮИЕ. Страната ни ръководи парламентарното измерение на процеса от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще предаде председателството на организацията за следващата година на парламента на Румъния.

Снимки: БТА

#заседание в София #Михаела Доцова #парламентарна асамблея #псюие #откриване

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