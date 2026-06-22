Министрите на външните работи на България и Индонезия обсъдиха нови възможности за задълбочаване на двустранното сътрудничество

Министърът на външните работи Велислава Петрова се срещна с Мухамад Анис Мата, заместник-министър на външните работи на Република Индонезия, като част от неговата работна обиколка в Европа. Това съобщиха на сайта на Министерството на външните работи.

Министър Петрова изтъкна, че Индонезия е важен партньор на България в Югоизточна Азия и подчерта значението на посещението за активизирането на политическия диалог и двустранното сътрудничество. Двете страни се обединиха около мнението, че двустранните връзки имат значителен потенциал за развитие. Откроено бе значението на задълбочаването на икономическите връзки, диверсификацията на двустранния стокообмен и насърчаването на инвестициите.

Сред перспективните направления за активизиране на диалога бяха откроени логистиката и транспортната свързаност, включително възможностите, които предлагат българските морски пристанища. Специално внимание беше отделено и на туризма, както и на сътрудничеството в областта на културата.

По-късно през деня среща с Мухамад Анис Мата проведе и заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков. По време на разговора бе изразено общото желание 70-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и Индонезия да послужи като стимул за по-нататъшно разширяване на политическия диалог и сътрудничеството във всички сфери от взаимен интерес.

Обсъдени бяха перспективите за развитие на връзките в търговско-икономическата и инвестиционната област, както и халал сертифицирането на продукти, туризмът, работната сила, културата и образованието.

Направен бе и преглед на двустранните отношения, включително в контекста на диалога ЕС – Индонезия, Стратегическото партньорство между Европейския съюз и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) и други многостранни формати.

В рамките на срещата заместник-министър Анис Мата представи изготвено от индонезийската страна лого по повод 70-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения. То съчетава образите на лъва – символ на България, и птицата гаруда, присъстваща в герба на Индонезия.