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Отпадане на визовите ограничения за САЩ обсъдиха министър Велислава Петрова и представители на Департамента по вътрешна сигурност

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Министър Велислава Петрова прие делегация от САЩ
Снимка: МВнР

Министър Велислава Петрова прие делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, водена от Джон Гунтанис, заместник-подсекретар по стратегията, политиката и планирането, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). В срещата взеха участие и представители на Държавния департамент на САЩ.

Според българският първи дипломат визитата се приема като израз на сериозно признание за напредъка на страната ни в изпълнението на техническите изисквания за сигурност и че премахването на визовите изисквания за туристически визи за българските граждани би гарантирало баланс и взаимно зачитане на приоритетите на всяка страна, като отразява стратегическото партньорство между България и САЩ.

Обсъдени бяха последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в Програмата на САЩ за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3%.

#Департамент по вътрешна сигурност #външен министър Велислава Петрова #делегация #отпадане #визи

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