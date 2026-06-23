Отпадане на визовите ограничения за САЩ обсъдиха министър Велислава Петрова и представители на Департамента по вътрешна сигурност

Министър Велислава Петрова прие делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, водена от Джон Гунтанис, заместник-подсекретар по стратегията, политиката и планирането, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). В срещата взеха участие и представители на Държавния департамент на САЩ.

Според българският първи дипломат визитата се приема като израз на сериозно признание за напредъка на страната ни в изпълнението на техническите изисквания за сигурност и че премахването на визовите изисквания за туристически визи за българските граждани би гарантирало баланс и взаимно зачитане на приоритетите на всяка страна, като отразява стратегическото партньорство между България и САЩ.

Обсъдени бяха последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в Програмата на САЩ за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3%.