БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
При здравословен проблем по време на почивка: Колко...
Чете се за: 05:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Илияна Йотова ще отличи най-успешните участници в инициативата „Спортувай с президента“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
Президентът Илияна Йотова ще отличи най-успешните участници в инициативата „Спортувай с президента“
Снимка: БТА

На Международния ден на Олимпизма – 23 юни, президентът Илияна Йотова ще награди учениците, постигнали най-високи резултати на „Президентския тест“ в рамките на инициативата „Спортувай с президента“. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Тържествената церемония, която се провежда за пета година, ще се състои в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

Чрез извънучилищни спортни занимания и алтернативни форми на физическо възпитание „Спортувай с президента“ насърчава активността на българските деца. През учебната година участници от цялата страна мерят сили в „Президентския тест“ – съвкупност от седем двигателни упражнения, с които се оценяват сила, издръжливост, бързина, ловкост и гъвкавост, а най-добре представилите се деца се отличават от държавния глава, посочват от прессекретариата.

Миналата година над 30 деца от 17 областни града, дали най-високи резултати в годишната класация на инициативата „Спортувай с президента“, бяха наградени от държавния глава Румен Радев в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

#отличава #президента Илияна Йотова #участници #инициатива #"Спортувай с президента"

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
2
36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
3-годишно дете почина в пловдивския квартал "Столипиново"
3
3-годишно дете почина в пловдивския квартал "Столипиново"
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам виновен (ВИДЕО)
4
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам...
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти в незаконния град край Варна
5
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти в...
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с твърдения за невинност (ОБЗОР)
6
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
6
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...

Още от: Любопитно

Горещите вълни продължават с до два месеца по-дълго в някои части на света
Горещите вълни продължават с до два месеца по-дълго в някои части на света
Археолози откриха древни руини с белези на културата на маите в Мексико Археолози откриха древни руини с белези на културата на маите в Мексико
Чете се за: 01:40 мин.
Фестивал на хвърчилата: Над 25 000 хвърчила на датския остров Феньо (СНИМКИ) Фестивал на хвърчилата: Над 25 000 хвърчила на датския остров Феньо (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
Първите лъчи на лятото озариха Бегликташ Първите лъчи на лятото озариха Бегликташ
Чете се за: 00:50 мин.
Сладки изкушения на футболна тематика: Пекарна в САЩ предлага курабии с формата на топки и талисмани Сладки изкушения на футболна тематика: Пекарна в САЩ предлага курабии с формата на топки и талисмани
Чете се за: 00:30 мин.
Откриха гробници на 5000 г. в Египет, които може да са предшественици на пирамидите Откриха гробници на 5000 г. в Египет, които може да са предшественици на пирамидите
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в местността Баба Алино
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
При здравословен проблем по време на почивка: Колко струват лекарските услуги по морето? При здравословен проблем по време на почивка: Колко струват лекарските услуги по морето?
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Състоянието на 17-годишните младежи, поразени от волтова дъга на жп гара Стара Загора, остава критично Състоянието на 17-годишните младежи, поразени от волтова дъга на жп гара Стара Загора, остава критично
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна край Синеморец Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна край Синеморец
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Председателят на парламента Михаела Доцова откри 13-тата пленарна...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Горещите вълни продължават с до два месеца по-дълго в някои части...
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Отново противоречия между САЩ и Иран след първия кръг технически...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
10 години от Брекзит: Великобритания извън ЕС, хаос в политиката и...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ