Президентът Илияна Йотова ще отличи най-успешните участници в инициативата „Спортувай с президента“

На Международния ден на Олимпизма – 23 юни, президентът Илияна Йотова ще награди учениците, постигнали най-високи резултати на „Президентския тест“ в рамките на инициативата „Спортувай с президента“. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Тържествената церемония, която се провежда за пета година, ще се състои в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

Чрез извънучилищни спортни занимания и алтернативни форми на физическо възпитание „Спортувай с президента“ насърчава активността на българските деца. През учебната година участници от цялата страна мерят сили в „Президентския тест“ – съвкупност от седем двигателни упражнения, с които се оценяват сила, издръжливост, бързина, ловкост и гъвкавост, а най-добре представилите се деца се отличават от държавния глава, посочват от прессекретариата.

Миналата година над 30 деца от 17 областни града, дали най-високи резултати в годишната класация на инициативата „Спортувай с президента“, бяха наградени от държавния глава Румен Радев в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.