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Първите лъчи на лятото озариха Бегликташ

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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първите лъчи лятото озариха бегликташ

С първите слънчеви лъчи тази сутрин тракийското светилище Бегликташ посрещна лятото по впечатляващ начин. В деня на лятното слънцестоене – най-дългия ден в годината, слънцето премина през естествения процеп на камъка Апостолташ и създаде зрелищен светлинен феномен, наблюдаван още от древните траки.

Смята се, че именно по този начин преди хилядолетия те са отбелязвали смяната на сезоните и са използвали светилището като своеобразен астрономически календар.

И днес Бегликташ продължава да впечатлява със своето съчетание от история, природа и загадъчност, превръщайки изгрева в деня на слънцестоенето в истинско преживяване за десетките посетители.

#Беглигташ #първи слънчеви лъчи за лятото

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