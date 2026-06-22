Първите лъчи на лятото озариха Бегликташ

С първите слънчеви лъчи тази сутрин тракийското светилище Бегликташ посрещна лятото по впечатляващ начин. В деня на лятното слънцестоене – най-дългия ден в годината, слънцето премина през естествения процеп на камъка Апостолташ и създаде зрелищен светлинен феномен, наблюдаван още от древните траки.

Смята се, че именно по този начин преди хилядолетия те са отбелязвали смяната на сезоните и са използвали светилището като своеобразен астрономически календар.

И днес Бегликташ продължава да впечатлява със своето съчетание от история, природа и загадъчност, превръщайки изгрева в деня на слънцестоенето в истинско преживяване за десетките посетители.