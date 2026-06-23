Българската хотелска асоциация: Няма стотици проценти печалби, а заплатите са близки до средните в страната

В становище до медиите от Българската хотелска асоциация (БХА) възразяват срещу "опити за едностранчиво вменяване на вина върху българския туристически бизнес и изкривяването на икономическата статистика".

Според Асоциацията невярно е твърдението, че се реализират огромни печалби от стотици проценти чрез изкуствено надуване на цените.

"Оперативният марж в хотелиерството е сериозно намалял от предпандемичните нива, а експортно ориентираното хотелиерство не може да си позволи безконтролно вдигане на цените на международните пазари, на които работи", е записано в документа.

Обяснение, според Асоциацията, е че секторът е изкуствено обединен с ресторантьорството, а понякога, незнайно по какви причини – и с ремонта на автомобили.

Официалните данни на НСИ доказват, че заплатите в хотелиерството са близки до средните за страната, допълват от БХА. Според тях истинският проблем е, че никъде по Средиземноморието няма такава убийствена данъчна тежест върху най-ниско платените позиции и сезонния труд – цели 43% и то без никакъв минимален праг на облагане. Това водело до отлив на български кадри и бизнесът компенсира недостига с внос на работещи от чужбина.

От Асоциацията отричат да са настоявали да дотации на полетите от Германия, но допълват, че основните потоци чуждестранни гости разчитат на авиационната свързаност.

"Преди пандемията през морските ни летища преминаваха над 5 млн. пасажери, а през изминалата 2025 г. не достигнаха и 3,8 млн. Въпреки това държавата предпочете да облекчи плащанията по концесията на летище София, но не и на Варна и Бургас", допълват от БХА.

В позицията е записано още, че незадоволителното темпо на възстановяване на входящия туризъм от традиционни пазари спрямо предпандемичните нива не се дължи на липса на компетентност на работещите в бранша, а на системни властови решения, взети от поредица български управляващи.

"Докато преките ни конкуренти по Средиземноморието идентифицираха входящия туризъм като стратегически приоритет и намалиха ДДС за него – Турция на 1%, Гърция на 6%, а по островите и по-ниско – България избра парадоксален ход. Държавата ни реши да подкрепи изходящия туризъм на българи към чужбина и ресторантите, тоест да стимулира единствено вътрешното потребление", пишат от Асоциацията.

От Българската хотелска асоциация призоваваме анализаторите да спрат да упражняват реториката си на гърба на сектор, който реално развива икономиката, и да започнат да боравят и интерпретират правилно реалните факти.