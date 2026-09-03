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Един от символите на Босна и Херцеговина слага край на кариерата си в националния отбор

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Един Джеко ще изиграе последния си мач за страната срещу Швеция на 2 октомври след 151 срещи с националната фланелка

Един от символите на Босна и Херцеговина слага край на кариерата си в националния отбор
Снимка: AP Photo
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Един Джеко обяви, че ще сложи край на кариерата си в националния отбор на Босна и Херцеговина. 40-годишният нападател ще се сбогува с представителния тим на своята страна след двубоя срещу Швеция от Лигата на нациите на 2 октомври.

Така ще приключи близо две десетилетия продължилата международна кариера на един от най-значимите футболисти в историята на Босна и Херцеговина. Джеко дебютира за мъжкия национален отбор срещу Турция през 2007 година и оттогава се превърна в негов неизменен лидер.

Нападателят ще се оттегли като рекордьор по мачове и голове за Босна и Херцеговина. До момента той е записал 151 срещи с националната фланелка.

Джеко обяви решението си с емоционално послание в социалните мрежи, в което призна, че нищо в клубната му кариера не може да се сравни с чувството да представлява своята родина.

"Нищо в кариерата ми не може да се сравни с гордостта, която изпитвах всеки път, когато обличах тази фланелка. Това беше детската ми мечта – мечта, която носех със себе си във всеки от 151-те мача, в които имах честта да представлявам страната си“, написа Джеко.

Ветеранът призна, че е настъпил правилният момент да отстъпи мястото си на следващото поколение.

"Сега чувствам, че е дошло времето да се оттегля. Ако съм стигнал до 40-годишна възраст с националния отбор, то е защото наистина дадох всичко, което имах. Всеки път. Всичко“, добави нападателят.

Джеко отправи и специално послание към привържениците, които иска да бъдат до него при последния му мач срещу Швеция.

"Надявам се да бъдете там в онази вечер срещу Швеция, за да споделим още една емоция. Така искам да изживея последната си вечер като футболист на националния отбор – с всички вас до мен“, заяви той.

На клубно ниво Джеко в момента защитава цветовете на Шалке 04, а богатата му кариера премина през отбори като Волфсбург, Манчестър Сити, Рома и Интер. Сега предстои последната глава от впечатляващия му път с екипа на Босна и Херцеговина – прощалният двубой на 2 октомври.

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#Национален отбор на Босна и Херцеговина по футбол # Един Джеко

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