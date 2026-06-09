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Един Джеко на 40: Световното първенство е последният ми голям танц

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Капитанът на Босна и Херцеговина разкри тайната на своето дълголетие във футбола, говори за завръщането на Шалке в Бундеслигата и мечтата да изведе националния тим до историческо представяне на световното първенство

един джеко световното първенство последният голям танц
Снимка: БГНЕС
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На 40 години Един Джеко продължава да се състезава на най-високо ниво и да пише нови страници в своята впечатляваща кариера. Нападателят помогна на германския Шалке да се завърне в Бундеслигата, а сега се подготвя да изведе като капитан Босна и Херцеговина на Световното първенство през 2026 година.

В интервю за Sky Sports босненецът признава, че преди години трудно е можел да си представи, че ще играе професионален футбол на 40-годишна възраст.

"Не мислех, че ще играя на 40. Но слушам тялото си и полагам много работа преди и след тренировките. Вече не съм най-младият и трябва да се грижа за себе си повече от всякога. Когато си на 20 години, не искаш да прекарваш още час във фитнеса. С времето разбираш, че ако искаш да останеш на най-високо ниво, тялото ти има нужда от това“, обяснява ветеранът.

Кариерата на Джеко е сред най-впечатляващите за неговото поколение. Той е рекордьор по голове за националния отбор на Босна и Херцеговина със 73 попадения, а на клубно ниво е печелил титли с Манчестър Сити, бил е голмайстор на Бундеслигата с Волфсбург и на Серия А по време на престоя си в Италия.

Настоящият сезон обаче започва трудно за него. След период на колебливи изяви във Фиорентина и ограничено игрово време, опитният нападател решава да потърси ново предизвикателство.

"Не бях щастлив. Не играех така, както исках. Но винаги съм бил силен психически и знам, че във футбола има възходи и спадове“, признава той.

През януари Джеко преминава в Шалке и бързо се превръща в една от ключовите фигури в отбора. С шест гола в 11 мача той помага на клуба да спечели титлата и да си осигури завръщане в германския елит.

"Не можех да направя по-добър избор. Всичко се получи дори по-добре, отколкото очаквах“, казва босненецът.

Сега вниманието му е насочено към Световното първенство. Босна и Херцеговина си осигури участие след драматична квалификационна кампания, а Джеко вярва, че това поколение има потенциал да остави следа на най-големия футболен форум.

"Аз съм най-възрастният играч в отбора и това носи голяма отговорност. Щастлив съм, че съм капитан на тази група. За много от момчетата участието на световно първенство ще промени живота им“, смята той.

Нападателят отделя специално внимание и на младите таланти в състава, които според него трябва да останат здраво стъпили на земята въпреки очакванията.

"За всички идва краят. Може би моят наближава. Но все още не е дошъл“, завършва с усмивка Един Джеко, който се готви за своя последен голям танц на световната футболна сцена.

#Национален отбор на Босна и Херцеговина по футбол #Мондиал 2026 # Един Джеко

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