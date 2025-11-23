БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Една стъпка по-близо: София на световната гастрономическа карта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Регионални
Запази

Мишлен предложи столицата да премине през независим кулинарен одит

Една стъпка по-близо: София на световната гастрономическа карта
Снимка: Васил Терзиев/Фейсбук
Слушай новината

Когато говорим за развитието на София, често мислим за инфраструктура, транспорт и услуги. Но един град се усеща и през ежедневието – през местата, в които се събираме, храната, която ни радва, и общността, която се създава около тях. Кулинарната сцена е част от това. Тя привлича гости, дава работа, стимулира малкия бизнес и носи онова усещане за жив, модерен град. Това написа в профила си във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

"Днес правим важна стъпка напред. MICHELIN предложи София да премине през кулинарен одит – независима оценка, която да покаже какво стои зад нашата ресторантска сцена. Това е признание, че градът има потенциал. Мишлен е най-престижният световен стандарт за оценка на ресторанти, който отличава честната, качествена и последователна кухня. Искам да благодаря на екипа на Visit Sofia за последователната работа, чрез която започваме този процес", пише кметът.

Какво означава MICHELIN за един град?

"Това е най-уважаваният световен стандарт в гастрономията. Неговите инспектори търсят не лукс, а качество – честна кухня, талант, последователност и авторство. Ако София влезе в селекцията на Мишлен, това дава световна видимост на нашите готвачи и ресторанти. Поставя ни в маршрута на хора, които пътуват заради храна. И носи признание, което трудно се купува, но много лесно развива град. Но преди това идва одитът. Той е първата стъпка и ще ни даде честен отговор – какво правим добре и къде можем да растем. В следващите две седмици трябва да вземем решение дали да влезем в процеса. Ако го направим, още през пролетта ще имаме доклад и ясни препоръки", обяснява Терзиев.

"Вярвам, че София може да се развива не само чрез инфраструктура, но и чрез качество на живот. Кулинарният сектор е част от тази посока. Сега е моментът да дадем видимост на труда на много професионалисти и да покажем, че София има място сред големите европейски кулинарни дестинации. Ако работим заедно, можем да го постигнем", допълва още той.

#Васил Терзиев #Мишлен #кулинария

Последвайте ни

ТОП 24

Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
1
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
2
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
3
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
4
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Кризата в шивашкия бранш в Русе – фабрики затварят, стотици остават без работа
5
Кризата в шивашкия бранш в Русе – фабрики затварят, стотици...
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за мир в Украйна
6
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Любопитно

Астронавти от МКС заснеха спиращи дъха кадри на северно сияние
Астронавти от МКС заснеха спиращи дъха кадри на северно сияние
Евровизия променя правилата си от следващата година Евровизия променя правилата си от следващата година
Чете се за: 02:45 мин.
Фатима Бош Фернандес от Мексико спечели конкурса "Мис Вселена" (СНИМКИ) Фатима Бош Фернандес от Мексико спечели конкурса "Мис Вселена" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:35 мин.
Коледа в Ню Йорк: Търговците вече се надпреварват с украси Коледа в Ню Йорк: Търговците вече се надпреварват с украси
Чете се за: 00:45 мин.
Фрида Кало счупи рекорда за най-скъпо продадена картина на жена художник Фрида Кало счупи рекорда за най-скъпо продадена картина на жена художник
Чете се за: 00:52 мин.
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА потвърждава, че не е опасна Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА потвърждава, че не е опасна
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут
Чете се за: 01:42 мин.
По света
ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост
Чете се за: 03:00 мин.
Политика
Една стъпка по-близо: София на световната гастрономическа карта Една стъпка по-близо: София на световната гастрономическа карта
Чете се за: 02:52 мин.
Регионални
Политически коментари за решението на ОИК-Варна
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Ще спре ли КЗП поскъпването на синята и зелената зона от 1 януари?
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
"Стани магьосник – подари му книга!" –...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ