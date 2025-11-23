Една стъпка по-близо: София на световната гастрономическа карта

Когато говорим за развитието на София, често мислим за инфраструктура, транспорт и услуги. Но един град се усеща и през ежедневието – през местата, в които се събираме, храната, която ни радва, и общността, която се създава около тях. Кулинарната сцена е част от това. Тя привлича гости, дава работа, стимулира малкия бизнес и носи онова усещане за жив, модерен град. Това написа в профила си във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

"Днес правим важна стъпка напред. MICHELIN предложи София да премине през кулинарен одит – независима оценка, която да покаже какво стои зад нашата ресторантска сцена. Това е признание, че градът има потенциал. Мишлен е най-престижният световен стандарт за оценка на ресторанти, който отличава честната, качествена и последователна кухня. Искам да благодаря на екипа на Visit Sofia за последователната работа, чрез която започваме този процес", пише кметът.

Какво означава MICHELIN за един град?