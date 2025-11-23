Една стъпка по-близо: София на световната гастрономическа карта

Мишлен предложи столицата да премине през независим кулинарен одит
Когато говорим за развитието на София, често мислим за инфраструктура, транспорт и услуги. Но един град се усеща и през ежедневието – през местата, в които се събираме, храната, която ни радва, и общността, която се създава около тях. Кулинарната сцена е част от това. Тя привлича гости, дава работа, стимулира малкия бизнес и носи онова усещане за жив, модерен град. Това написа в профила си във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.
"Днес правим важна стъпка напред. MICHELIN предложи София да премине през кулинарен одит – независима оценка, която да покаже какво стои зад нашата ресторантска сцена. Това е признание, че градът има потенциал. Мишлен е най-престижният световен стандарт за оценка на ресторанти, който отличава честната, качествена и последователна кухня. Искам да благодаря на екипа на Visit Sofia за последователната работа, чрез която започваме този процес", пише кметът.
Какво означава MICHELIN за един град?
"Това е най-уважаваният световен стандарт в гастрономията. Неговите инспектори търсят не лукс, а качество – честна кухня, талант, последователност и авторство. Ако София влезе в селекцията на Мишлен, това дава световна видимост на нашите готвачи и ресторанти. Поставя ни в маршрута на хора, които пътуват заради храна. И носи признание, което трудно се купува, но много лесно развива град. Но преди това идва одитът. Той е първата стъпка и ще ни даде честен отговор – какво правим добре и къде можем да растем. В следващите две седмици трябва да вземем решение дали да влезем в процеса. Ако го направим, още през пролетта ще имаме доклад и ясни препоръки", обяснява Терзиев.
"Вярвам, че София може да се развива не само чрез инфраструктура, но и чрез качество на живот. Кулинарният сектор е част от тази посока. Сега е моментът да дадем видимост на труда на много професионалисти и да покажем, че София има място сред големите европейски кулинарни дестинации. Ако работим заедно, можем да го постигнем", допълва още той.