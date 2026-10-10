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Егор Корнев пренаписа историята на плуването със световен рекорд в Ташкент

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Спорт
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22-годишният руснак подобри постижението на Ное Понти на 50 метра бътерфлай в малък басейн, след като спря хронометрите на 21,28 секунди

Егор Корнев пренаписа историята на плуването със световен рекорд в Ташкент
Снимка: AP Photo
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Руският плувец Егор Корнев постави нов световен рекорд на 50 метра бътерфлай в малък басейн по време на Световната купа в Ташкент, Узбекистан. 22-годишният състезател демонстрира впечатляваща скорост и завърши дистанцията за 21,28 секунди, подобрявайки досегашното върхово постижение в дисциплината.

Корнев свали четири стотни от секундата от предишния световен рекорд, който принадлежеше на швейцареца Ное Понти. Той беше поставил време от 21,32 секунди по време на Световното първенство през 2024 година.

Постижението в Ташкент е поредният голям успех в кариерата на младия руснак, който през последните два сезона се утвърди сред водещите състезатели в международното плуване.

През 2025 година Корнев стана световен шампион с руската щафета на 4х100 метра съчетано плуване. На същото първенство той спечели и сребърен медал с щафетата на 4х100 метра свободен стил.

Успешното му представяне продължи и през 2026 година, когато завоюва три европейски титли, затвърждавайки позициите си сред най-силните плувци на континента.

С новия световен рекорд от 21,28 секунди Корнев вече е най-бързият плувец в историята на 50 метра бътерфлай в 25-метров басейн.

Резултатът му в Ташкент не само подобри постижението на Ное Понти, но и добави още един значим успех към кариерата на руския състезател, който продължава да демонстрира сериозен потенциал на международната сцена.

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#Световна купа по плуване в малък басейн в Ташкент 2026 г. #Егор Корнев

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