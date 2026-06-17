ЕК препоръчва на България да подобри киберсигурността

Европейската комисия представи днес доклад за състоянието на цифровизацията в ЕС с оценки и препоръки. Данните показват, че 98,6 на сто от европейците имат покритие на мобилни мрежи от пето поколение, а 60 на сто разполагат поне с основни цифрови умения.

За България се отбелязва, че разполага с добра далекосъобщителна мрежа и цифровите обществени услуги постепенно се подобряват. Остават значителни разлики в цифровите умения, цифровизацията на по-малките дружества и усвояването на съвременни технологии, се посочва в текста.

България има широко покритие с оптични кабели, нараства използването на мобилен интернет, разширяват се инвестициите в услугите за електронно управление и електронно здравеопазване. Цялостното цифрово представяне на България е възпрепятствано от постоянни структурни слабости, включително слаби цифрови умения и внедряване на облачни услуги, изкуствен интелект и оценка на данни, допълва комисията.

Някои от установените пропуски може да повлияят на способността на страната да се възползва от по-широкия цифров преход в икономиката и обществото, и да повиши конкурентоспособността, показва оценката. Отбелязват се слабата връзка между образованието и бизнеса, както и трудностите при финансирането на научните изследвания. България участва в европейски инициативи за полупроводници и квантови технологии, ИКТ-секторът е динамичен и осигурява добра основа за иновации, отчита ЕК.

Отправени са няколко препоръки към България, сред които подобряване на цифровите умения, по-добро предлагане на образование в информационни и комуникационни технологии (ИКТ), подобряване на връзките между образованието, научните изследвания и производството; цифровизация в работата на по-малките дружества; подобряване на киберсигурността; подобряване на съвместимостта на информационните системи при обществените услуги; разширено използване на цифрова самоличност и подобряване на електронното правосъдие; разширяване на достъпа до електронни здравни услуги; повишаване на сигурността на подводната кабелна инфраструктура.

Комисията представи също проучване на "Евробарометър", според което повечето европейци (73 на сто) заявяват, че цифровизацията улеснява живота им, а над половината очакват в следващите 10 години тя да подобри здравеопазването и опазването на природата. Между 80 и 90 на сто очакват ЕС да защити личните данни онлайн, да подобри достъпността на цифровите услуги, да помогне за опростяване на живота на гражданите в това отношение и да им осигури основни цифрови умения.

Всеки пети европеец казва, че използва изкуствен интелект (ИИ) всекидневно или поне веднъж седмично, а около 70 на сто уточняват, че все по-често прибягват до ИИ. Над 90 на сто очакват ЕС да защитава децата онлайн, а над 80 на сто казват, че фалшивите новини са заплаха за демокрацията и очакват ЕС да помогне за овладяването на тази опасност.