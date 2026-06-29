Екипажът на „Шънчжоу-23“ отбеляза първия си месец в орбита с печена тиква и научни експерименти

Тримата тайконавти от мисията „Шънчжоу-23“ - Чжу Янчжу, Чжан Чжиюан и Ли Цзяин, отбелязаха първия си месец на борда на космическата станция „Тиангун“, съобщи Синхуа, позовайки се на Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA).

Сред по-любопитните моменти от престоя им в орбита е приготвянето на прясно изпечена тиква. Разпространено от CMSA видео показва как членовете на екипажа поставят парчета тиква в специална космическа фурна, превръщайки я в своеобразен десерт в условията на безтегловност.

Освен с кулинарния експеримент екипажът е бил зает с изпълнението на научната програма на мисията. В областта на космическата медицина тайконавтите са използвали ултразвуков апарат, за да извършат взаимни изследвания на шията, китките и коремната област. Събраните данни ще подпомогнат проучванията на кръвотока, съдовите промени и адаптацията на мускулите към условията на микрогравитация.

Екипажът е провел и експерименти с роботизираната система на станцията, включващи задачи, основани на допир. Получените резултати ще бъдат използвани за усъвършенстване на управлението и планирането на движенията на роботи в орбита.

Продължават и изследванията на мозъчната активност в условията на безтегловност. Тайконавтите са използвали електроенцефалографско (ЕЕГ) оборудване, за да проучат зрително-моторната координация и поведенческите реакции при различни условия на осветеност.

Като част от програмата за наблюдение на здравословното състояние на екипажа са извършени и изследвания с диагностично устройство, базирано на методи от традиционната китайска медицина. Целта е да бъдат събрани физиологични данни, които да подпомогнат мониторинга на здравето при продължителни космически мисии.

Китай изстреля пилотирания космически кораб „Шънчжоу-23“ на 24 май. Мисията включва едногодишен експеримент за продължителен престой в орбита, който се очаква да предостави ценни данни за бъдещи дългосрочни пилотирани космически полети, уточнява Синхуа.