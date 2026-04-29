БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти...
Чете се за: 05:00 мин.
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Чете се за: 02:35 мин.
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
Чете се за: 01:42 мин.
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Чете се за: 03:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Екоминистерство прекрати процедурата по актуализация на Плана за управление на ПП "Витоша"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Министерството на околната среда и водите прекрати процедурата по актуализация на Плана за управление на Природен парк "Витоша". Решението е взето от министъра Юлиян Попов на 28 април 2026 г., след установена необходимост от съществени корекции в проекта.

Процедурата по изготвяне на актуализацията обхваща периода 2015 - 2024 г., като работата по нея започва още през 2013 г. по възлагане на Дирекцията на природния парк на външен изпълнител. В хода на изработването документът преминава през различни етапи – съгласувания, преработки и обществени обсъждания, като са постъпили и редица становища от заинтересовани страни.

След извършен анализ на наличната документация от страна на Министерство на околната среда и водите е установено, че проектът се нуждае от допълнения и прецизиране. Основните проблеми са свързани с остарели данни и несъответствия с действащата нормативна уредба.

Заради продължителността на процедурата и необходимостта от изготвяне на актуален и цялостен стратегически документ, отразяващ съвременните изисквания за управление на защитените територии, е взето решение настоящата административна процедура да бъде прекратена.

От Министерство на околната среда и водите заявяват, че ще предприемат действия за разработването на нов, съвременен и ефективен план за управление на природния парк. Той ще бъде съобразен както с изискванията за опазване на природата, така и с принципите на устойчивото управление, като ще отчита в максимална степен позициите на всички заинтересовани страни.

Природен парк "Витоша" е една от най-старите защитени територии в България и има ключово значение както за опазването на биологичното разнообразие, така и за рекреацията и туризма в близост до столицата. Планът за управление е основният стратегически документ, който определя режимите, дейностите и мерките за опазване и развитие на парка, посочват от МОСВ.

Прекратяването на процедурата подчертава необходимостта от нов подход и ускоряване на процеса по разработване на актуален и законосъобразен план за управление, който да отразява съвременните екологични, социални и икономически реалности.

#план за управление #природен парк "Витоша" #МОСВ

Последвайте ни

ТОП 24

Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
1
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
2
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди...
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през следващите дни
3
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през...
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн. контрабандни цигари
4
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн....
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства
5
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на...
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
6
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
2
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
3
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
4
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
5
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“
6
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...

Още от: Екология

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Събират капачки във Варна: Кампанията „Аз вярвам и помагам“ отново обединява стотици в подкрепа на нуждаещи се Събират капачки във Варна: Кампанията „Аз вярвам и помагам“ отново обединява стотици в подкрепа на нуждаещи се
Чете се за: 02:15 мин.
Свръхуловът забавя растежа на рибите, предупреждават учени Свръхуловът забавя растежа на рибите, предупреждават учени
Чете се за: 02:15 мин.
Критично застрашен орел-рибар е спасен след тежък инцидент край Русе Критично застрашен орел-рибар е спасен след тежък инцидент край Русе
Чете се за: 01:47 мин.
Горски пожари в Джорджия и Флорида унищожиха близо 50 къщи Горски пожари в Джорджия и Флорида унищожиха близо 50 къщи
Чете се за: 02:20 мин.
Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I) Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I)
6216
Чете се за: 24:42 мин.

Водещи новини

Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти българин е над 65 години
Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти българин е над...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата "Магазини за хората" Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата "Магазини за хората"
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
НСИ: Годишната инфлация в България се очаква да е 7,1% НСИ: Годишната инфлация в България се очаква да е 7,1%
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Прокурорската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство срещу Сарафов Прокурорската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство срещу Сарафов
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49...
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
Трескава подготовка за старта на новия парламент: Какви са...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Равиоли с билки и мед и геополитика: Чарлз III балансира между...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ