Екоминистерство прекрати процедурата по актуализация на Плана за управление на ПП "Витоша"

Министерството на околната среда и водите прекрати процедурата по актуализация на Плана за управление на Природен парк "Витоша". Решението е взето от министъра Юлиян Попов на 28 април 2026 г., след установена необходимост от съществени корекции в проекта.

Процедурата по изготвяне на актуализацията обхваща периода 2015 - 2024 г., като работата по нея започва още през 2013 г. по възлагане на Дирекцията на природния парк на външен изпълнител. В хода на изработването документът преминава през различни етапи – съгласувания, преработки и обществени обсъждания, като са постъпили и редица становища от заинтересовани страни.

След извършен анализ на наличната документация от страна на Министерство на околната среда и водите е установено, че проектът се нуждае от допълнения и прецизиране. Основните проблеми са свързани с остарели данни и несъответствия с действащата нормативна уредба.

Заради продължителността на процедурата и необходимостта от изготвяне на актуален и цялостен стратегически документ, отразяващ съвременните изисквания за управление на защитените територии, е взето решение настоящата административна процедура да бъде прекратена.

От Министерство на околната среда и водите заявяват, че ще предприемат действия за разработването на нов, съвременен и ефективен план за управление на природния парк. Той ще бъде съобразен както с изискванията за опазване на природата, така и с принципите на устойчивото управление, като ще отчита в максимална степен позициите на всички заинтересовани страни.

Природен парк "Витоша" е една от най-старите защитени територии в България и има ключово значение както за опазването на биологичното разнообразие, така и за рекреацията и туризма в близост до столицата. Планът за управление е основният стратегически документ, който определя режимите, дейностите и мерките за опазване и развитие на парка, посочват от МОСВ.

Прекратяването на процедурата подчертава необходимостта от нов подход и ускоряване на процеса по разработване на актуален и законосъобразен план за управление, който да отразява съвременните екологични, социални и икономически реалности.