Електрически огради срещу мечки: Румъния взема мерки

В Румъния ще бъдат изградени хиляди километри електрически огради, за да се намалят опасните срещи между хора и диви животни, най-вече кафяви мечки. Мярката идва след зачестили инциденти, включително и смъртоносни нападения.

Министърът на околната среда Диана Бузояну обясни, че това е част от пакет от мерки за превенция. Целта е хората и животните да бъдат по-добре защитени, особено в райони, където мечките често навлизат в населени места.

По думите ѝ електрическите огради не нараняват животните, а само ги възпират. Те ще пазят къщи, пчелини и земеделски стопанства, като в същото време ще позволяват на дивите животни да се движат по естествените си маршрути.

Проектът ще бъде финансиран с близо 25 милиона леи по специална програма за опазване на дивата природа и намаляване на конфликтите между хора и животни.