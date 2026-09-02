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Елена Рибакина, Коко Гоф и Мира Андреева с място във втория кръг на US Open

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Спорт
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Три от поставените на Откритото първенство на САЩ продължават напред.

Елена Рибакина, Коко Гоф и Мира Андреева с място във втория кръг на US Open
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Три от първите поставени Елена Рибакина (Казахстан), Коко Гоф (САЩ) и Мира Андреева (Русия) се класираха за втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Номер 2 Рибакина спечели срещу американката Теа Фродин с 6:3, 6:2. Тя се оттегли от турнира в Синсинати поради контузия на крака, което повдигна въпроси дали изобщо ще се състезава в Ню Йорк, но Рибакина изглеждаше в отлична форма.

Тенисистката от Казахстан, която е двукратна шампионка от Големия шлем, ще се изправи във втория кръг срещу испанката Джесика Бусас Манейро, което надделя над чехкинята Даря Видманова с 6:3, 6:4.

Фродин дебютира в основната схема на турнирите от Големия шлем пет години, след като изигра младата Серина Уилямс в наградения с Оскар филм „Крал Ричард“. 17-годишната тенисистка показа блестящи проблясъци с 11 аса, след като феновете чакаха близо четири часа поради дъжд, за да я гледат на трибуните. Но тя не затрудни шампионката от Откритото първенство на Австралия.

„Тя игра наистина добре днес и има страхотни удари. Не беше лесно и аз просто съм щастлива, че играя тук“, каза Рибакина, преди да направи пауза, докато си опаковаше екипировката, за да се присъедини към овациите на публиката за Фродин.

Американката Коко Гоф, номер 4 в схемата, започна опита си за втора титла от Откритото първенство на САЩ след 2023 година с безпроблемна победа над Зейнеп Сьонмез (Турция) с 6:3, 6:4.

„Бях нервна в тунела, а после, по някаква причина, когато започна загрявката, това изчезна. Мисля, че в първия гейм показах много добър сервис. Не знам какво ме успокои. Може би самочувствието, което имах тази седмица“, каза Гоф.

Швейцарката Белинда Бенчич, поставена под номер 12, удари топката отчаяно, след като загуби точка, а след това се обърна ужасена, осъзнавайки, че тя е отишла към публиката. Тя вдигна ръце в знак на извинение и получи предупреждение от съдията, но опонентката ѝ Юлия Путинцева очевидно смяташе, че „наказанието е трябвало да бъде по-сурово“. Въпреки това, казахстанката Путинцева в крайна сметка спечели мача в три сета - 4:6, 7:5, 6:3.

Номер 5 Мира Андреева (Русия) победи Джанис Тиен (Индонезия) с 6:2, 6:2 и също продължава напред.

Американката Мадисън Кийс преодоля първото си препятствие, побеждавайки рускинята Алина Корнеева със 7:5, 6:4, прогонвайки спомените от ранното си отпадане преди година. Само месеци след като спечели първата си титла от Големия шлем на Откритото първенство на Австралия през 2025-а, Кийс загуби в първия кръг на "Флъшинг Медоус". Но този път обаче тя се чувстваше по-у дома си - подобри процента си на успеваемост на първия сервис от 48% в първия сет до близо 70% във втория. Следващата ѝ среща ще бъде с унгарката Анна Бондар, която елиминира Луцие Хавличкова (Чехия) с 6:3, 6:3.

„Толкова е трудно да играеш в първи кръг на турнир от Големия шлем. Толкова съм нервна и искам да се представя добре. Но в същото време съм благодарна, че успях да се преборя с това“, заяви тя.

В други мачове от турнира Ева Лис (Германия) победи Габриела Кнутсон (Чехия) с 6:3, 6:3, Юлия Стародубцева (Украйна) се наложи над Ела Зайдел (Германия) с 6:2, 6:2, номер 32 Мария Сакари спечели срещу Робин Монтгомъри (САЩ) с 2:6, 7:5, 6:2, номер 23 Елизе Мертен постигна успех над испанката Кейтлин Кеведо с 6:4, 6:4.

Още две от поставените се класираха за втория кръг. Номер 17 в схемата Александра Еала (Филипините) надделя над Мери Стояна (САЩ) с 6:1, 6:2, а номер 24 Анастасия Потапова (Русия) - над Даря Семенистая (Латвия) с 6:2, 6:2.

#US Open 2026 #Мира Андреева #Елена Рибакина # Коко Гоф

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