Елена Йончева и Танер Кабилов вече са част от групата на Европейските консерватори и реформисти в ЕП

Елена Йончева и Танер Кабилов – европейските депутати, избрани с листата на ДПС, се присъединяват към групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР). Съобщението беше направено в началото на пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург на 8 юли 2026 г. Досега двамата евродепутати бяха независими членове на ЕП, след като в края на 2024 г. напуснаха групата „Обнови Европа“.

Членове на групата на Европейските консерватори и реформисти в ЕП са вече 84 представители от 19 държави с присъединяването на Елена Йончева и Танер Кабилов. Това е четвъртото по големина политическо семейство, което позволява позициите му да са определящи по теми, по които мненията са противоположни, а консенсусът е трудно постижим, съобщават в съобщение от партията.

Обединяващата цел на групата на ЕКР в ЕП е реформиране на ЕС, основано на еврореализъм, зачитане на националния суверенитет и фокусиране върху икономическото възстановяване, растежа и конкурентоспособността.

България може да разчита на ЕКР по теми, свързани с шенгенското пространство, охрана на външните граници, кохезионна политика и защита на националните интереси в рамките на ЕС. Групата се обявява срещу ограничаване на прекомерната централизация в ЕС. По отношение на енергетиката и климатичните промени, ЕКР критикува политики, които според нея отслабват европейската индустрия, конкурентоспособността или енергийната сигурност. Представителите й защитават религиозната свобода и европейските културни традиции, като се противопоставят на радикализацията и екстремизма.