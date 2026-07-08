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Засилени проверки по Черноморието: БАБХ следи за безопасността на храните в обекти по морето

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
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Засилени проверки на заведенията за хранене и търговските обекти по Северното Черноморие започна Българската агенция по безопасност на храните. Инспекциите обхващат ресторанти, магазини, сезонни обекти, обекти с all inclusive услуги и кетъринг дейности. Проверките са част от кампанията на агенцията за летния сезон и ще продължат до 11 септември. Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич д-р Генчева обясни какви обекти се проверяват.

д-р Стелияна Генчева, директор на Областната дирекция по безопасност на храните: „Във връзка със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните от 29 юни стартирахме засилени проверки по Черноморието. Обектите, които проверяваме, са за търговия на дребно и едро, заведения за обществено хранене, подвижни, временни и сезонни обекти, както и обекти, които предлагат услуги тип all inclusive и кетъринг.“

По думите ѝ контролът върху храните се извършва целогодишно, но през летните месеци проверките се засилват заради увеличения брой туристи.

„Нашият контрол е постоянен. Служителите от отдел „Контрол на храните“ извършват проверки през цялата година, но през летния сезон те са засилени, за да гарантираме безопасността на приготвената храна и да защитим здравето на потребителите, тъй като човекопотокът е много по-голям в сравнение с останалите месеци“, обясни д-р Генчева.

Инспекторите реагират и на сигнали от потребители.

„Всеки един сигнал от граждани се обработва и се отговаря с предприетите мерки, когато има установени нарушения“, заяви директорът на ОДБХ – Добрич.

Тя припомни, че бизнес операторите са длъжни да спазват европейското и националното законодателство за безопасност на храните.

д-р Стелияна Генчева, директор на Областната дирекция по безопасност на храните: „Бизнес операторите задължително трябва да познават и спазват нормативната уредба. Ще дам само един пример – съгласно действаща Наредба №14 те са задължени веднъж годишно да изпращат проби в акредитирана лаборатория, за да се установи ефектът от извършваната дезинфекция на контактни повърхности, работни плотове и прибори.“

От началото на летните проверки в област Добрич са извършени 63 инспекции.

„Издадени са 10 предписания към бизнес оператори. Те са основно за излишен инвентар в помещенията, несъответствия по материално-техническата база и неефективна защита от вредители. Към този момент нямаме издадени актове и няма затворени обекти“, съобщи директорът на ОДБХ – Добрич.

За сравнение, през миналия летен сезон са извършени 864 проверки.

„Имаше унищожени и бракувани около 300 килограма храни от животински произход и около 200 килограма храни от неживотински произход. Седем обекта бяха затворени заради лоша хигиена и наличие на храни с изтекъл срок на годност. На бизнес оператори бяха връчени 30 акта и бяха издадени 117 предписания“, уточни д-р Генчева.

Собственикът и управител на ресторанта, в който се проведе включването – Цветомир Добрев, заяви, че не се притеснява от инспекциите.

„Не ме притесняват, защото когато работиш по правилата и извършваш непрекъснат контрол върху личната хигиена на служителите и правилното съхранение на продуктите, всяка проверка е просто потвърждение за добре свършена работа“, каза той.

По думите му проверките не трябва да се възприемат като тормоз за бизнеса.

„Не е тормоз, понеже един сигурен собственик на ресторант и управител не се притеснява от проверка по всяко време. Това е от изключителна важност както за потребителите, така и за коректните ресторантьори“, допълни Добрев.

Д-р Генчева посъветва туристите да обръщат внимание на няколко основни признака при избора на заведение.

„Когато избират заведение, потребителите трябва да обърнат внимание на хигиената на масите и приборите, както и на персонала – дали е с чисто работно облекло. Това са едни от първите признаци, че заведението поддържа добра хигиена“, каза тя.

При съмнения за нарушения гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон на БАБХ. Проверките по Черноморието ще продължат до 11 септември.

Вижте още в прякото включавне на Надежда Карапанчева

#обекти по морето #безопасността на храните #засилени проверки #Черноморието #БАБХ

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