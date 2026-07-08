Мъж загина, а жена е с тежки изгаряния при пожар в къща в Кюстендил

Мъж е загинал, а съпругата му е получила тежки изгаряния при пожар, избухнал късно снощи в къща в Кюстендил.

Сигналът за инцидента е подаден в 23.44 часа. На място незабавно са изпратени екипи на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" и полицията.

От горящата сграда е изведена 48-годишната собственичка на имота, която е транспортирана в болницата в Кюстендил. По данни на медиците тя е с изгаряния по около 33 - 35% от тялото. Предстои днес да бъде транспортирана за лечение в столична болница.

При пожара е загинал съпругът на пострадалата жена.

Огънят е потушен от два екипа на РСПБЗН - Кюстендил, но сградата е напълно унищожена.

Дежурна полицейска група е извършила оглед на местопроизшествието. Причините за възникването на пожара ще бъдат изяснявани в рамките на образувано досъдебно производство. За случая е уведомен дежурен прокурор от Окръжната прокуратура в Кюстендил.