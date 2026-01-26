Елиза Чолакова бе избрана за спортист номер 1 в прескачането на препятствия за 2025 г.

Българската Федерация по конен Спорт отличи най-добрите състезатели за 2025 г. в отделните дисциплини.

Номер 1 в прескачането на препятствия е държавната шампионка в клас Т Елиза Чолакова. Второто място е за Антон Дацински, трета позиция зае Марта Колушева. Топ 5 допълват Драга Тодорова и Лора Чолакова.

В дисциплината издържливост спортист на годината е Денис Фурлански, следван от Радост Бакалова и Деян Кутелов. Четвърта и пета се наредиха съответно Христина Фурланска и Ирина Ангелова.

В обездката номер 1 е Елена Касакова, второто място в класацията заема София Христова, Дария Чолакова е трета. Топ 5 затварят Мирела Райкова и Лидия Василева.

В дисциплината всестранна езда за най-добър състезател бе отличена Елена Касакова, следвана от Анна Ангелова и Йоана Тодорова. Четвърта и трета съответно са Ирина Николова и Илина Друмешка.

Най- добър отбор за 2025-а е тимът за юноши до 18 год. в дисциплината прескачане на препятствия. Второто място е за отбора по издръжливост за юноши и млади ездачи, а трети е тимът юноши до 14 год. отново в прескачането на препятствия.

За пореден път носител на Купата на Председателя е клуб по конен спорт Калоян 92 от град Велико Търново.

Победител в крайното класиране за Купа Република България 2025 е Красимир Димитров от ККС "Ахал ". Купата му беше връчена от идеолога на състезанието и председателя на организационния комитет Стоица Аргилашки. Почетен плакет получи Виляна Желязова за особени заслуги към конния спорт у нас.

На събитието бе утвърден и спортният календар за 2026 година.