Елизабет Паисиева беше специален гост-лектор на семинар в Рига

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Според участниците, присъствието на помощник-треньора на националния ансамбъл за девойки е било сред най-ценните аспекти на обучението.

Помощник-треньорът на националния ансамбъл за девойки Елизабет Паисиева беше специален гост-лектор на семинар за треньори по художествена гимнастика, проведен в Рига (Латвия).

Бившата национална състезателка представи поредица от лекции и практически занятия, насочени към усъвършенстване на треньорските умения и прилагане на съвременни методи в подготовката на младите състезателки.

В своите презентации Паисиева акцентира върху най-новите тенденции в техниката на изпълнение, анализира биомеханичните особености на основните елементи и обсъди критериите за оценка на качеството.

Практическите занятия включваха методики за тестване на физическата подготовка, както и примери за разработване на индивидуални тренировъчни планове.

Семинарът, организиран с подкрепата на Международната федерация по гимнастика (ФИГ), събра треньори от страната, предоставяйки им възможност да обогатят знанията си и да обменят опит.

Според участниците, присъствието на Паисиева е било сред най-ценните аспекти на обучението, благодарение на нейния професионален опит и активната ѝ роля в подготовката на националните състезателки.

Събитието е част от усилията за повишаване на квалификацията и устойчивото развитие на художествената гимнастика в страната, съобщават от федерацията.

#Елизабет Паисиева

