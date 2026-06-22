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Елизара Янева и Виктория Томова научиха опонентките си на Уимбълдън

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Спорт
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Българките ще започнат турнира от квалификациите.

Елизара Янева
Снимка: БФ Тенис

Българската тенисистка Елизара Янева ще направи дебюта си на Уимбълдън срещу представителката на домакините Юрико Лили Миядзаки в първия кръг от квалификациите при жените, които започват утре.

19-годишната Янева, 201-а в световната ранглиста, ще запише участие във втори пореден турнир от Големия шлем след дебюта си в пресявките на "Ролан Гарос" през май.

Родената в Токио 30-годишна Миядзаки, която е 307-а в класацията на WТА, получи "уайлд кард" от организаторите. Тя играе за Великобритания от 2022 година, като постига и най-големия си успех на Уимбълдън преди два сезона, когато достига до втория кръг на основната схема.

Първата ракета на България Виктория Томова пък стартира в квалификациите срещу японката 19-годишната Каю Киношита (Япония), 227-а в световнага ранглиста, която ще дебютира в Големия шлем.

31-годишната Томова, 174-а в класацията на WТА, има пет участия в основната надпревара на Уимбълдън, като четири пъти достига до втория кръг през 2018, 2022, 2023 и 2025 година.

В турнира при мъжете миналогодишният шампион при юношите Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите, а директно в основната схема с "уайлд кард" ще стартира най-добрият български тенисист Григор Димитров, полуфиналист на тревата в Лондон през 2014 година.

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#Елизара Янева #Виктория Томова

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