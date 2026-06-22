Иван Иванов загуби при дебюта си в квалификациите на Уимбълдън

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов загуби дебютното си участие в квалификациите на Уимбълдън при мъжете. 17-годишният варненец отстъпи пред унгареца Шомбор Пирош с 2:6, 2:6 в двубой, който продължи по-малко от час.

Иванов получи право да участва в квалификациите при мъжете с „уайлд кард“, след като преди 12 месеца спечели титлата от Уимбълдън при юношите. За Иванов това беше първо участие в турнир от Големия шлем при професионалистите.

България ще има две представителки при жените – Виктория Томова и Елизара Янева, които също ще играят в квалификациите на третия за годината турнир от Големия шлем.

Григор Димитров получи „уайлд кард" и ще започне участието си директно от основната схема на Уимбълдън. Миналата година бившият №3 в света достигна до IV кръг, където водеше с 2:0 сета срещу Яник Синер преди да получи контузия и да се откаже.