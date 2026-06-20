Елизара Янева отпадна на полуфиналите в Бреша

Елизара Янева отпадна на полуфиналите на турнира на тенис от сериите WTA 125 в Бреша, Италия.

19-годишната Янева отстъпи с 3:6, 3:6 пред поставената под номер 4 в схемата Маяр Шериф от Египет след час и 32 минути.

Българката започна мача по отличен начин, като направи два пробива и поведе с 3:1 гейма. Тя обаче бързо отстъпи инициативата на намиращата се със 102 места пред нея в ранглистата Шериф. Египтянката взе пет поредни гейма и това ѝ донесе успеха в първия сет.

Във втория сет Шериф поведе с 3:1 гейма, но Янева изравни за 3:3. Българката обаче допусна пробив в следващия гейм, в който сервираше, и това бе достатъчно на нейната съперничка за победата.

С класирането си за полуфинала Елизара Янева ще добави 49 точки към актива си и ще запише ново рекордно класиране в кариерата си. До момента нейното най-добри постижение е 222-ро място.