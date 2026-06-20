БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милан привлече втори български талант
Чете се за: 02:05 мин.
Преговорите с "Боташ" ще приключат до месец -...
Чете се за: 06:05 мин.
Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите...
Чете се за: 01:17 мин.
Делян Добрев се оттгеля от парламента
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Елизара Янева отпадна на полуфиналите в Бреша

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Българката ще добави 49 точки към актива си и ще запише ново рекордно класиране в кариерата си.

елизара янева класира първи път полуфинал турнир сериите wta 125
Слушай новината

Елизара Янева отпадна на полуфиналите на турнира на тенис от сериите WTA 125 в Бреша, Италия.

19-годишната Янева отстъпи с 3:6, 3:6 пред поставената под номер 4 в схемата Маяр Шериф от Египет след час и 32 минути.

Българката започна мача по отличен начин, като направи два пробива и поведе с 3:1 гейма. Тя обаче бързо отстъпи инициативата на намиращата се със 102 места пред нея в ранглистата Шериф. Египтянката взе пет поредни гейма и това ѝ донесе успеха в първия сет.

Във втория сет Шериф поведе с 3:1 гейма, но Янева изравни за 3:3. Българката обаче допусна пробив в следващия гейм, в който сервираше, и това бе достатъчно на нейната съперничка за победата.

С класирането си за полуфинала Елизара Янева ще добави 49 точки към актива си и ще запише ново рекордно класиране в кариерата си. До момента нейното най-добри постижение е 222-ро място.

#Елизара Янева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
2
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
Делян Добрев се оттгеля от парламента
3
Делян Добрев се оттгеля от парламента
Истории от Световните първенства – 1978
4
Истории от Световните първенства – 1978
Атанас Атанасов: Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат
5
Атанас Атанасов: Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен...
България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за пране на пари на Групата за финансово действие (FATF)
6
България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"
6
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала...

Още от: Български тенис

Иван Иванов завърши с победа участието си на демонстративния турнир в Нотингам
Иван Иванов завърши с победа участието си на демонстративния турнир в Нотингам
12 българи ще участват на „Чалънджър“ в Пловдив, седем от тях започват утре в квалификациите 12 българи ще участват на „Чалънджър“ в Пловдив, седем от тях започват утре в квалификациите
Чете се за: 02:25 мин.
Григор Димитров ще играе с квалификант в първия кръг на турнира в Майорка Григор Димитров ще играе с квалификант в първия кръг на турнира в Майорка
Чете се за: 00:57 мин.
Лидия Енчева отпадна на полуфиналите на международния турнир в Хасково Лидия Енчева отпадна на полуфиналите на международния турнир в Хасково
Чете се за: 01:12 мин.
Димитър Кузманов претърпя поражение на полуфиналите на тенис турнира в Самобор (Хърватия) Димитър Кузманов претърпя поражение на полуфиналите на тенис турнира в Самобор (Хърватия)
Чете се за: 01:02 мин.
Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнира в Познан Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнира в Познан
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя за Гърция
Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Преговорите с "Боташ" ще приключат до месец - два, съобщи енергийният министър Преговорите с "Боташ" ще приключат до месец - два, съобщи енергийният министър
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите удари в Ливан Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите удари в Ливан
Чете се за: 01:17 мин.
По света
До началото на юли бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен, увери Константин Проданов До началото на юли бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен, увери Константин Проданов
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Кола блъсна трима работници от АПИ край Ботевград, единият е с...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Гранична полиция задържа дрогиран шофьор без книжка, превозващ 27...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Инициативата "Светилник": Още 9 български училища ще пеят...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ