Елизара Янева с впечатляващ обрат и място на четвъртфиналите в Нант

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп“ Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Нант (Франция) с награден фонд от 40 хиляди долара.

19-годишната българка постигна впечатляващ обрат срещу поставената под номер 8 Синю Гао (Китай) с 6:7(10), 6:4, 6:3 след повече от два часа и половина игра.

Първият сет предложи изключителна драма. Янева спаси общо осем сетбола, включително седем в тайбрека, където дори имаше шанс да поведе, но в крайна сметка отстъпи. Българката обаче показа характер и във втората част наложи контрол с два пробива, за да изравни резултата.

В решаващия сет Янева започна силно с ранен пробив, а след кратко колебание при 3:3 не остави шансове на съперничката си и спечели последните геймове в мача.

В битка за място на полуфиналите тя ще се изправи срещу победителката от двубоя между Желин Вандром (Белгия) и поставената под номер 2 Вероника Подрез (Украйна).

По-късно днес още една българка, Лидия Енчева, ще играе за място на четвъртфиналите срещу квалификантката Кира Павлова.