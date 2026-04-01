Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

Елизара Янева с впечатляващ обрат и място на четвъртфиналите в Нант

Чете се за: 01:30 мин.
Българката спаси множество сетболи и пречупи поставена в схемата съперничка

елизара янева впечатляващ обрат четвъртфиналите нант
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп“ Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Нант (Франция) с награден фонд от 40 хиляди долара.

19-годишната българка постигна впечатляващ обрат срещу поставената под номер 8 Синю Гао (Китай) с 6:7(10), 6:4, 6:3 след повече от два часа и половина игра.

Първият сет предложи изключителна драма. Янева спаси общо осем сетбола, включително седем в тайбрека, където дори имаше шанс да поведе, но в крайна сметка отстъпи. Българката обаче показа характер и във втората част наложи контрол с два пробива, за да изравни резултата.

В решаващия сет Янева започна силно с ранен пробив, а след кратко колебание при 3:3 не остави шансове на съперничката си и спечели последните геймове в мача.

В битка за място на полуфиналите тя ще се изправи срещу победителката от двубоя между Желин Вандром (Белгия) и поставената под номер 2 Вероника Подрез (Украйна).

По-късно днес още една българка, Лидия Енчева, ще играе за място на четвъртфиналите срещу квалификантката Кира Павлова.

#тенис турнир в Нант 2026 #Елизара Янева

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
4
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Джесика Пегула защити титлата си в Чарлстън
Джесика Пегула защити титлата си в Чарлстън
България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“ България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“
Чете се за: 01:45 мин.
Донски отпадна в квалификациите в Мадрид, Иванов започва от основната схема Донски отпадна в квалификациите в Мадрид, Иванов започва от основната схема
Чете се за: 01:17 мин.
Мариано Навоне заслужи първа титла в кариерата си Мариано Навоне заслужи първа титла в кариерата си
Чете се за: 02:57 мин.
Известни са съперниците на България на „Били Джийн Кинг къп“ Известни са съперниците на България на „Били Джийн Кинг къп“
Чете се за: 01:37 мин.
Росица Денчева спечели най-голямата титла в кариерата си при жените Росица Денчева спечели най-голямата титла в кариерата си при жените
Чете се за: 01:42 мин.

У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
