БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Израел и Хизбула се разбраха за незабавно прекратяване на...
Чете се за: 01:42 мин.
Вижте верните отговори на теста по математика от външното...
Чете се за: 00:30 мин.
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за...
Чете се за: 01:07 мин.
МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров -...
Чете се за: 03:05 мин.
МВР за акциите в страната: Нулева толерантност към...
Чете се за: 01:37 мин.
"Мяра": Мнозинство от над две трети се гордее с...
Чете се за: 01:30 мин.
Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт...
Чете се за: 03:25 мин.
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Елизара Янева се класира за първи път на полуфинал на турнир от сериите WTA 125

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Също така Янева ще направи и дебют в квалификациите на „Уимбълдън"

елизара янева класира първи път полуфинал турнир сериите wta 125
Слушай новината

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за първи път в кариерата си за полуфинал на сингъл на турнир от сериите WTA 125.

19-годишната българка направи впечатляващ обрат в Бреша и победи с 2:6, 6:1, 6:2 34-годишната Екатерине Горгодзе (Грузия), която в момента заема 233-ото място в световната ранглиста.

Янева загуби първия сет след три допуснати пробива, но след това наложи пълен контрол върху случващото се на корта и даде само три гейма на опитната левичарка до края на двубоя.

С отличното си представяне в Бреша българката ще запише ново рекордно класиране в световната ранглиста и ще се доближи до Топ 200.

За място на финала Елизара Янева ще играе срещу победителката от двубоя между Тианцоа Ракотоманга Раджаона (Франция) и бившата №31 в света Маяр Шериф (Египет).

Междувременно стана ясно, че Янева ще участва в квалификациите на „Уимбълдън". Това ще бъде дебют за българката на Откритото първенство на Великобритания и второ участие в квалификациите на турнир от Големия шлем след „Ролан Гарос".

Свързани статии:

Дебют за Елизара Янева в квалификациите на Уимбълдън при жените
Дебют за Елизара Янева в квалификациите на Уимбълдън при жените
Това ще бъде второ поредно участие на българката в турнир от...
Чете се за: 02:12 мин.
#Елизара Янева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
2
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ „Тракия" в област Пазарджик
3
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ...
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
4
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на...
Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в Унгария
5
Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в...
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по казуса КУБ
6
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
2
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
4
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
6
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...

Още от: Български тенис

Дебют за Елизара Янева в квалификациите на Уимбълдън при жените
Дебют за Елизара Янева в квалификациите на Уимбълдън при жените
Националите на България за Купа „Дейвис" ще участват на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив Националите на България за Купа „Дейвис" ще участват на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив
Чете се за: 01:25 мин.
Иван Иванов отказа британец на демонстративен турнир в Нотингам Иван Иванов отказа британец на демонстративен турнир в Нотингам
Чете се за: 00:52 мин.
Лидия Енчева продължава похода си в Хасково, две българки са и на полуфинал при двойките Лидия Енчева продължава похода си в Хасково, две българки са и на полуфинал при двойките
Чете се за: 02:20 мин.
Александър Донски продължава похода си в Познан и достигна полуфиналите на двойки Александър Донски продължава похода си в Познан и достигна полуфиналите на двойки
Чете се за: 01:15 мин.
Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите в Милано след драматичен трисетов двубой Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите в Милано след драматичен трисетов двубой
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Одобреният четвърти етап по ПВУ е признание за нашата енергична работа
Румен Радев: Одобреният четвърти етап по ПВУ е признание за нашата...
Чете се за: 02:02 мин.
Европа
След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като обвиняеми След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като обвиняеми
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев 3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
ГДБОП арестува производител на 3D принтирани оръжия в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
Регионални
Атанас Петканов: ЕК даде зелена светлина по четвъртото плащане по...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Благомир Коцев: Току-що разписах първата от поне 10 заповеди за...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Втори ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел: Лидерите обсъждат...
Чете се за: 03:35 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ