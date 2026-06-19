БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Израел и Хизбула се разбраха за незабавно прекратяване на...
Чете се за: 01:42 мин.
Вижте верните отговори на теста по математика от външното...
Чете се за: 00:30 мин.
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за...
Чете се за: 01:07 мин.
МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров -...
Чете се за: 03:05 мин.
МВР за акциите в страната: Нулева толерантност към...
Чете се за: 01:37 мин.
"Мяра": Мнозинство от над две трети се гордее с...
Чете се за: 01:30 мин.
Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт...
Чете се за: 03:25 мин.
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дебют за Елизара Янева в квалификациите на Уимбълдън при жените

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Това ще бъде второ поредно участие на българката в турнир от Големия Шлем, след като преди месец тя игра за първи път и в квалификациите на "Ролан Гарос" в Париж

Дебют за Елизара Янева в квалификациите на Уимбълдън при жените
Слушай новината

Българската националка за "Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева влезе в квалификациите на Откритото първенство на Великобритания по тенис, съобщиха организаторите на официалния сайт на турнира от Големия шлем.

Така 19-годишната Янева ще направи дебют на Уимбълдън при жените, като тя ще се присъедини в пресявките на надпреварата на трева в Лондон към първата ракета на страната Виктория Томова.

Това ще бъде второ поредно участие на българската тийндейджърка в състезание от Шлема, след като преди месец тя игра за първи път и в квалификациите на "Ролан Гарос" в Париж.

Янева в момента заема 229-а позиция в световната ранглиста, но след силното си представяне на турнира от сериите WTA 125 в Бреша, където утре ще играе на полуфиналите, тя си гарантира рекордно класиране с място съвсем близо до първите 200, в които ще влезе при нов успех на италианска земя.

Опитната 31-годишна Томова, която е 167-а в класацията на WТА, има пет участия в основната схема на "Уимбълдън", като четири пъти достигна до втория кръг през 2018, 2022, 2023 и 2025 година.

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски все още очаква дали ще влезе в схемата на Откритото първенство по тенис на Великобритания при мъжките двойки. Донски, който е 98-и в ранглистата на АТП при дуетите, е заявил участие с индиеца Сидхант Бантия, но те на този етап са в списъка с чакащите.

В турнира на сингъл при мъжете с "уайлд кард" ще се включи най-добрият български тенисист Григор Димитров.

Квалификациите на Откритото първенство на Великобритания ще се играят от 22 до 25 юни, а срещите от основната схема започват на 29 юни.

Свързани статии:

Елизара Янева се класира за първи път на полуфинал на турнир от сериите WTA 125
Елизара Янева се класира за първи път на полуфинал на турнир от сериите WTA 125
Също така Янева ще направи и дебют в квалификациите на „Уимбълдън"
Чете се за: 01:25 мин.
#Уимбълдън 2026 #Елизара Янева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
2
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ „Тракия" в област Пазарджик
3
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ...
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
4
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на...
Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в Унгария
5
Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в...
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по казуса КУБ
6
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
2
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
4
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
6
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...

Още от: Български тенис

Елизара Янева се класира за първи път на полуфинал на турнир от сериите WTA 125
Елизара Янева се класира за първи път на полуфинал на турнир от сериите WTA 125
Националите на България за Купа „Дейвис" ще участват на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив Националите на България за Купа „Дейвис" ще участват на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив
Чете се за: 01:25 мин.
Иван Иванов отказа британец на демонстративен турнир в Нотингам Иван Иванов отказа британец на демонстративен турнир в Нотингам
Чете се за: 00:52 мин.
Лидия Енчева продължава похода си в Хасково, две българки са и на полуфинал при двойките Лидия Енчева продължава похода си в Хасково, две българки са и на полуфинал при двойките
Чете се за: 02:20 мин.
Александър Донски продължава похода си в Познан и достигна полуфиналите на двойки Александър Донски продължава похода си в Познан и достигна полуфиналите на двойки
Чете се за: 01:15 мин.
Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите в Милано след драматичен трисетов двубой Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите в Милано след драматичен трисетов двубой
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Одобреният четвърти етап по ПВУ е признание за нашата енергична работа
Румен Радев: Одобреният четвърти етап по ПВУ е признание за нашата...
Чете се за: 02:02 мин.
Европа
След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като обвиняеми След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като обвиняеми
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев 3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
ГДБОП арестува производител на 3D принтирани оръжия в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
Регионални
Атанас Петканов: ЕК даде зелена светлина по четвъртото плащане по...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Благомир Коцев: Току-що разписах първата от поне 10 заповеди за...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Втори ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел: Лидерите обсъждат...
Чете се за: 03:35 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ