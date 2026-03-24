Елизара Янева се класира за втория кръг на турнир във Франция

Българската тенисистка Елизара Янева се класира за втория кръг на единично на турнира за жени на твърда настилка в зала в Кроаси-Бобур (Франция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка елиминира поставената под номер 3 италианка Камила Розатело с 6:3, 6:4 за 71 минути.

Янева поведе с 5:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част тя на два пъти пропиля пробив аванс, но след 3:4 направи серия от три поредни гейма, за да триумфира.

В надпреварата на двойки българската тийнейджърка си партнира с Елена Малигина (Естония), а в първия кръг те ще срещнат водачките в схемата Мадлийн Бруукс и Амелия Райецки (Великобритания).