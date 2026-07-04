Елизе Мартенс се наложи над Елена Рибакина на Уимбълдън

Елизе Мертенс (Белгия) се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис при жените, след като отстрани втората поставена Елена Рибакина.

25-ата поставена Мертенс се наложи над представителка на Казахстан Рибакина със 7:6(4), 6:1 в мач, продължил час и 38 минути.

Рибакина - шампионка на "Уимбълдън" от 2022 година и настояща носителка на трофея от Откритото първенство на Австралия, на два пъти навакса пробив пасив в първия сет, но отстъпи след тайбрек. Във втората част Елизе Мертенс превъзхождаше опонентката си и приключи двубоя със серия от пет поредни гейма за крайното 6:1.

Следващата противничка на Мертенс - актуална шампионка на двойки от миналата година в Лондон, в надпреварата на сингъл ще бъде Мари Боузкова. 21-ата в схемата чехкиня надигра Людмила Самсонова (Русия) след обрат с 4:6, 7:6(3), 6:4 за три часа и 26 минути игра.

В четвъртия кръг на Уимлълдън една срещу друга ще излязат още украинката Марта Костюк и Ашлин Крюгер (САЩ).

12-ата поставена Костюк елиминира 23-ата в схемата американка Ема Наваро с 6:2, 4:6, 6:1 в двубой, продължил час и 44 минути. Украинската тенисистка допусна обрат от 4:3 до 4:6 във втория сет, но в решителната трета част бе категорична. Тя взе аванс от 3:0 и приключи срещата при четвъртия си мачбол за 6:1.

22-годишната Крюгер се справи с Даря Снигур (Украйна) с 6:3, 6:2 за точно час игра.