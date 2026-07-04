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Елизе Мартенс се наложи над Елена Рибакина на Уимбълдън

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Спорт
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Белгийката продължава към четвъртия кръг в третия за годината турнир от Големия шлем.

елизе мартенс наложи елена рибакина уимбълдън
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Елизе Мертенс (Белгия) се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис при жените, след като отстрани втората поставена Елена Рибакина.

25-ата поставена Мертенс се наложи над представителка на Казахстан Рибакина със 7:6(4), 6:1 в мач, продължил час и 38 минути.

Рибакина - шампионка на "Уимбълдън" от 2022 година и настояща носителка на трофея от Откритото първенство на Австралия, на два пъти навакса пробив пасив в първия сет, но отстъпи след тайбрек. Във втората част Елизе Мертенс превъзхождаше опонентката си и приключи двубоя със серия от пет поредни гейма за крайното 6:1.

Следващата противничка на Мертенс - актуална шампионка на двойки от миналата година в Лондон, в надпреварата на сингъл ще бъде Мари Боузкова. 21-ата в схемата чехкиня надигра Людмила Самсонова (Русия) след обрат с 4:6, 7:6(3), 6:4 за три часа и 26 минути игра.

В четвъртия кръг на Уимлълдън една срещу друга ще излязат още украинката Марта Костюк и Ашлин Крюгер (САЩ).

12-ата поставена Костюк елиминира 23-ата в схемата американка Ема Наваро с 6:2, 4:6, 6:1 в двубой, продължил час и 44 минути. Украинската тенисистка допусна обрат от 4:3 до 4:6 във втория сет, но в решителната трета част бе категорична. Тя взе аванс от 3:0 и приключи срещата при четвъртия си мачбол за 6:1.

22-годишната Крюгер се справи с Даря Снигур (Украйна) с 6:3, 6:2 за точно час игра.

#Уимбълдън 2026 #Елена Рибакина #Елизе Мертенс

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