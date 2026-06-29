Енцо Мареска е новият мениджър на Манчестър Сити

Ръководството на Манчестър Сити обяви, че Енцо Мареска е новият мениджър на представителния отбор.

Италианецът подписа тригодишен договор до лятото на 2029 г. За Мареска това ще бъде трети престой.

„Манчестър Сити е клуб, който познавам много добре, така че възможността да ръководя този отбор е брилянтен шанс за мен. Сити е невероятно добре управляван футболен клуб. Всичко, което правят, е иновативно, планирано и целенасочено. За един мениджър това е мечтана ситуация. Това ми осигурява постоянството, от което се нуждая, за да си върша работата ефективно. Това ще бъде третият ми престой тук. Познавам този клуб, знам изискванията и знам очакванията. Качеството на хората, които работят тук, е това, което го прави толкова специално. Искам да им благодаря за проявената вяра в моите способности. Нямам търпение да започна да тренирам играчите. Искам да печелим, да играем добър футбол и да се наслаждаваме на напрежението да представляваме Манчестър Сити“, обяви Мареска пред клубната медия.

Председателят на Манчестър Сити Халдун Ал Мубарак вярва, че Сити и Мареска са перфектна комбинация и казва, че стилът на футбол, който италианецът предпочита е отражение на ценностите на клуба:

„Енцо е човек, който винаги е търсил възможности да се предизвика и да успее в мениджърската си кариера. Той носи личност, страст и интелигентност, напълно съобразени с нашите нужди. Той се завръща в организация, която е изцяло в крак с неговата амбиция и жажда за постижения. Завръщането му в Манчестър Сити е добре дошла и естествена следваща стъпка както за него, така и за клуба“, допълни той.

Главният изпълнителен директор Феран Сориано отличи качествата на новия наставник.

„Енцо беше най-добрият кандидат, който разглеждахме. Познаваме неговата личност и визията му за начина, по който трябва да се играе футбол. Той е човек с почтеност, харизма и страст. Ще се погрижим той да получи всичко необходимо, за да бъде успешен тук. Всички с нетърпение очакваме да видим положителното му влияние върху следващата фаза от развитието на клуба“, добави Сориано.

Последната треньорска позиция на Мареска беше в Челси, където той ръководеше клуба от юли 2024 г. до януари 2026 г. 46-годишният наставник спечели Лигата на конференциите и световното клубно първенство с лондончани.

Мареска ръководеше Лестър Сити през сезон 2023/24, а преди това прекара една година в щаба на Хосеп Гуардиола в Манчестър. Той също така тренираше младежкия отбор на Сити през сезон 2020/21.