Енцо Мареска се извини на Челси след назначението си в Манчестър Сити

Манчестър Сити официално назначи Енцо Мареска за нов старши треньор на отбора, след като италианският специалист подписа тригодишен договор като наследник на Пеп Гуардиола.

Малко след обявяването на сделката Челси публикува остра позиция, в която разкри подробности около раздялата с Мареска. Според лондончани интересът на Манчестър Сити е оказал сериозно влияние върху решението на наставника да напусне „Стамфорд Бридж“ още в началото на годината.

От клуба твърдят, че още през есента на миналата година Мареска е уведомил ръководството за възможността да наследи Гуардиола, а впоследствие е станало ясно, че именно това е неговото основно желание, въпреки дългосрочния му договор с Челси.

"През декември 2025 година нашият старши треньор неочаквано подаде оставка. Почувствахме се разочаровани, защото вярвахме, че мислите и сърцето му вече са насочени към друг клуб и друга възможност“, се казва в официалното изявление на „сините“.

Според информация на Sky Sports Манчестър Сити ще изплати на Челси компенсация в размер на 17 милиона паунда, а самият Мареска също ще участва финансово в обезщетението. Италианецът е поднесъл извинения на бившия си клуб за начина, по който е приключил престоят му в Лондон.

От „Стамфорд Бридж“ определиха напускането на Мареска като един от основните фактори за разочароващото представяне на отбора през изминалия сезон. Междувременно Манчестър Сити вече гледа напред с новия си наставник, който ще има задачата да продължи успехите на клуба след ерата на Пеп Гуардиола.