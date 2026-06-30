БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Две години от избора и интронизацията на патриарх Даниил:...
Чете се за: 02:15 мин.
Владимир Кличко пред БНТ: Само с последствия за агресора...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Енцо Мареска се извини на Челси след назначението си в Манчестър Сити

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

„Гражданите“ обявиха официално наследника на Пеп Гуардиола, а лондончани разкриха подробности около раздялата с италианеца и получават 17 милиона паунда компенсация

Енцо Мареска се извини на Челси след назначението си в Манчестър Сити
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Манчестър Сити официално назначи Енцо Мареска за нов старши треньор на отбора, след като италианският специалист подписа тригодишен договор като наследник на Пеп Гуардиола.

Малко след обявяването на сделката Челси публикува остра позиция, в която разкри подробности около раздялата с Мареска. Според лондончани интересът на Манчестър Сити е оказал сериозно влияние върху решението на наставника да напусне „Стамфорд Бридж“ още в началото на годината.

От клуба твърдят, че още през есента на миналата година Мареска е уведомил ръководството за възможността да наследи Гуардиола, а впоследствие е станало ясно, че именно това е неговото основно желание, въпреки дългосрочния му договор с Челси.

"През декември 2025 година нашият старши треньор неочаквано подаде оставка. Почувствахме се разочаровани, защото вярвахме, че мислите и сърцето му вече са насочени към друг клуб и друга възможност“, се казва в официалното изявление на „сините“.

Според информация на Sky Sports Манчестър Сити ще изплати на Челси компенсация в размер на 17 милиона паунда, а самият Мареска също ще участва финансово в обезщетението. Италианецът е поднесъл извинения на бившия си клуб за начина, по който е приключил престоят му в Лондон.

От „Стамфорд Бридж“ определиха напускането на Мареска като един от основните фактори за разочароващото представяне на отбора през изминалия сезон. Междувременно Манчестър Сити вече гледа напред с новия си наставник, който ще има задачата да продължи успехите на клуба след ерата на Пеп Гуардиола.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#ФК Челси #Енцо Мареска #ФК Манчестър Сити

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ "Струма", на майка му ѝ прилошало зад волана
1
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
Шестима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония
2
Шестима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна...
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян Пеевски
3
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян Пеевски
България загуби първия си мач на еврошампионата за мъже до 22 г.
4
България загуби първия си мач на еврошампионата за мъже до 22 г.
Митничари на "Лесово" спряха контрабанда на 25 надуваеми лодки
5
Митничари на "Лесово" спряха контрабанда на 25 надуваеми...
Волейболният мач Полша - Аржентина влезе в историята
6
Волейболният мач Полша - Аржентина влезе в историята

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
5
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Европейски футбол

Франция срещу Швеция - фаворитът за титлата влиза в елиминациите срещу амбициозните скандинавци
Франция срещу Швеция - фаворитът за титлата влиза в елиминациите срещу амбициозните скандинавци
Норвегия и Кот д'Ивоар влизат в битка за място на осминафиналите на Мондиал 2026 Норвегия и Кот д'Ивоар влизат в битка за място на осминафиналите на Мондиал 2026
Чете се за: 02:37 мин.
Нора Джонсън: Във футболната журналистика няма значение дали си мъж или жена, а дали си професионалист Нора Джонсън: Във футболната журналистика няма значение дали си мъж или жена, а дали си професионалист
Чете се за: 02:42 мин.
Роналд Куман защити избора си след отпадането на Нидерландия: Не съжалявам, направих това, което всички искаха Роналд Куман защити избора си след отпадането на Нидерландия: Не съжалявам, направих това, което всички искаха
Чете се за: 03:02 мин.
Златан Ибрахимович разкритикува Роналд Куман: Не разпознах този отбор на Нидерландия Златан Ибрахимович разкритикува Роналд Куман: Не разпознах този отбор на Нидерландия
Чете се за: 01:55 мин.
Густаво Алфаро: Преживяхме епична вечер, никога не вярваме, че сме победени Густаво Алфаро: Преживяхме епична вечер, никога не вярваме, че сме победени
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Две години от избора и интронизацията на патриарх Даниил: Равносметката ще я правят хората
Две години от избора и интронизацията на патриарх Даниил:...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Владимир Кличко пред БНТ: Само с последствия за агресора може да има мир в Украйна Владимир Кличко пред БНТ: Само с последствия за агресора може да има мир в Украйна
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Последен ден, в който безплатно може да обмените левовете си в евро в банките и пощите Последен ден, в който безплатно може да обмените левовете си в евро в банките и пощите
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят полицаите, напътствали момичето, което спаси майка си след припадък зад волана "Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят полицаите, напътствали момичето, което спаси майка си след припадък зад волана
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Горещо и днес, слабо захлаждане и дъжд през следващите дни
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Жертвите след трусовете във Венецуела вече са 1700, хуманитарната...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Противоречива информация за това дали днес ще има преговори между...
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ