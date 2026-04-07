Енергийният министър ще инспектира Павец "Чаира"

Енергийният министър Трайчо Трайков ще направи инспекция на хидроагрегат 3 на ПАВЕЦ „Чаира“, след завършване на ремонта на съоръжението. То ще работи в тестови режим до получаване на акт 16 за официално въвеждане в експлоатация.

В края на февруари тази година Трайков заяви, че хидроагрегата ще заработи на 50% от капацитета си през април. Към приключаване е и ремонтът на хидроагрегат 2. Централата е с четири подобни съоръжения, като в момента работи само едно от тях. Предстоят ремонтни дейности и на другите два хидроагрегата.