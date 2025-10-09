БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:12 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Снимка: БТА
Слушай новината

Европейският парламент отхвърли днес две предложения за вот на недоверие срещу председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. Първото предложение, внесено от групата “Патриоти за Европа”, беше отхвърлено с 179 гласа "за", 378 "против" и 37 "въздържал се".

Второто предложение, внесено от групата на Левицата, беше отхвърлено с 133 гласа "за", 383 "против" и 78 "въздържал се".

Съгласно Правилника на ЕП предложение за вот на недоверие на Комисията може да бъде внесено пред председателя от една десета от членовете на парламента, т.е. към момента 72 евродепутати.

За да бъде прието, е необходимо мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващо мнозинство от членовете на парламента. Това е вторият път за последните три месеца, в който Урсула фон дер Лайен се изправя през вот на недоверие.

#Урсула фон дер Лайен #председател на ЕК #вот на недоверие

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
2
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за...
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
3
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
4
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на...
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
5
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Европа

Как реагира светът след първата стъпка към мира между Израел и Хамас?
Как реагира светът след първата стъпка към мира между Израел и Хамас?
Вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен - какви са очакванията Вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен - какви са очакванията
Чете се за: 00:47 мин.
Мисията възможна: Льокорню каза, че Франция може да избегне предсрочни избори Мисията възможна: Льокорню каза, че Франция може да избегне предсрочни избори
Чете се за: 02:35 мин.
Франция очаква решение: Премиерът Льокорню обявява изхода от консултациите Франция очаква решение: Премиерът Льокорню обявява изхода от консултациите
Чете се за: 03:50 мин.
Кризата във Франция: Часове до развръзката след консултации при Льокорню Кризата във Франция: Часове до развръзката след консултации при Льокорню
Чете се за: 02:15 мин.
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Брифинг след среща в Министерския съвет за боклука в София
НА ЖИВО: Брифинг след среща в Министерския съвет за боклука в София
Чете се за: 00:05 мин.
У нас
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР) "Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
Чете се за: 06:15 мин.
По света
Подготвя се превантивна евакуация в Русенско Подготвя се превантивна евакуация в Русенско
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Софийският боклук е водеща тема в кулоарите на Народното събрание
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Нивата на реките Янтра и Белица край Велико Търново достигнаха...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ