ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

Европейският парламент отхвърли днес две предложения за вот на недоверие срещу председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. Първото предложение, внесено от групата “Патриоти за Европа”, беше отхвърлено с 179 гласа "за", 378 "против" и 37 "въздържал се".

Второто предложение, внесено от групата на Левицата, беше отхвърлено с 133 гласа "за", 383 "против" и 78 "въздържал се".

Съгласно Правилника на ЕП предложение за вот на недоверие на Комисията може да бъде внесено пред председателя от една десета от членовете на парламента, т.е. към момента 72 евродепутати.

За да бъде прието, е необходимо мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващо мнозинство от членовете на парламента. Това е вторият път за последните три месеца, в който Урсула фон дер Лайен се изправя през вот на недоверие.