Ерик Гочал и Михаил Гочал са победители в деветия етап на Рали Дакар

Двоен триумф в днешния ден от надпреварата.

Ерик Гочал и Михаил Гочал са победители в деветия етап на Рали Дакар
Полският пилот Ерик Гочал, който през 2023 едва на 18 години спечели Рали Дакар в категорията SSV, сега постигна първа етапна победа в кралската категория на състезанието. Той завърши деветия етап, наречен маратон, за 3:46.42 часа, като триумфът бе двоен, тъй като втори завърши чичо му Михал Гочал, изостанал със 7:45 минути. На трето място за деня приключи австралиецът Тоби Прайс.

В генералното класиране настъпиха сериозни размествания, като вече временен водач е испанецът Нани Рома, който има 57 секунди аванс пред сънародника си Карлос Сайнс, а на минута и 10 секунди зад него е досегашния лидер Насер Ал-Атия от Катар с Дачия.

Големите губещи от деня са южноафрекинецът Хенк Латеган, който имаше технически проблеми, както и шведът Матиас Екстрьом, стартирал като втори в класирането, но вече е пети в подреждането с изоставане от повече от 11 минути заради голяма грешка при навигацията.

При моторите победата в деветия етап спечели испанецът Тоша Шарейна с Хонда. Той бе най-бърз в първата част от маратонската дистанция - 410 км за време от 3:45.42 часа. Той изпревари съотборника си от Австралия Даниел Сандърс с 4:35, както и с 4:50 минути южноафриканеца Майкъл Дохърти, останал трети.

Отличната операция от деня обаче бе за Сандърс, който се завърна на първо място в генералното класиране. Втори е американецът Рики Брабец с Хонда, а на трето място слезе досегашният лидер Лусиано Бенавидес (Аржентина, Ред Бул КТМ), който днес финишира седми.

Утре ще се проведе десетият етап на Рали Дакар до Биша, а състезанието ще приключи в събота.

#Ерик Гочал #Михаил Гочал #рали Дакар 2026

