Настъпи астрономическата пролет – очакват ни повече...
Чете се за: 02:50 мин.
Почина холивудската звезда Чък Норис
Чете се за: 02:37 мин.
"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в...
Чете се за: 02:17 мин.
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ерик Перо спечели Световната купа по биатлон, но не успя да си осигури трофея в спринта след трето място в Осло

Малкият кристален глобус в спринта стана притежание на Стурла Холм Лагрейд.

Снимка: БТА
Французинът Ерик Перо си осигури предсрочно спечелването на Световната купа по биатлон. В спринта от последния кръг в Осло/Холменколен той се класира трети и преди последните две състезания вече няма как да бъде изместен от лидерската позиция в генералното класиране.

Лек вкус на огорчение у французина може да остане от факта, че той не успя да спечели и Малкия кристален глобус в спринта. Той стана притежание на норвежеца Стурла Холм Лагрейд, който стана победител в днешното състезание на 10 километра. С една грешка в стрелбата Лагрейд финишира за 25 минути и 21.4 секунди. Втори на 3.9 секунди зад него също с един пропуск в стрелбата се класира Емилиен Жаклен от Франция, а трети е Перо, също с една наказателна обиколка, на 4.6 секунди.

Четвърти с два пропуска е шведът Мартин Понсилуома, пред норвежеца Ветле Шаастад Кристиансен, който също пропусна два от изстрелите. Шестото място зае друг норвежец - Йохан Олав Ботн, а Себастиан Самуелсон се класира седми.

От българите най-предно класиране регистрира ветеранът Владимир Илиев. 39-годишният биатлонист направи два пропуска в стрелбата и се класира 43-ти, на 2:10.2 минути зад победителя Лагрейд.

Също с два пропуска Васил Зашев е 67-ми, Константин Василев е 82-ри с три пропуска, а 18-годишният Георги Джоргов се класира на 87-мо място със само една пропусната мишена.

В генералното класиране за Световната купа Ерик Перо води с 1123 точки, пред Себастиан Самуелсон с 855 и Стурла Холм Лагрейд с 839.

Лагрейд триумфира в дисциплината спринт с 356 точки, с колкото завърши и Самуелсон. Норвежецът обаче има една победа повече през сезона, което натежа решаващо в негова полза. Трети с 335 точки е Ерик Перо.

С днешното си представяне българските биатлонисти запазиха 17-ото място в класирането по нации, което ще им гарантира четири квоти в Световната купа и през следващия сезон. Пропадане до 18-ото или до 19-ото място бе напълно възможно, но българките днес се представиха по-добре от състезателите на Литва и Белгия, които бяха преките конкуренти за 17-ата позиция.

В събота предстои преследване на 12,5 километра, в което ще участва и Владимир Илиев, а това вероятно ще бъде и последният му старт в кариерата в Световната купа. В неделя е масовият старт на 15 километра.

#Световна купа по биатлон 2025/2026 #Ерик Перо

ТОП 24

Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за изчислението на общите части
1
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Почина холивудската звезда Чък Норис
2
Почина холивудската звезда Чък Норис
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
3
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването
4
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се...
От началото на войната: Най-малко 80 военни цели са ударени край Тел Авив от ирански атаки
5
От началото на войната: Най-малко 80 военни цели са ударени край...
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
6
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
5
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Зимни

Владимир Зографски премина квалификацията във Викерсунд
Владимир Зографски премина квалификацията във Викерсунд
Очаквайте Светослав Дяков, Никола Цолов и Владимир Зографски в "Арена спорт" Очаквайте Светослав Дяков, Никола Цолов и Владимир Зографски в "Арена спорт"
Чете се за: 00:32 мин.
Лилехамер е домакин на финалите за Световната купа - гледайте спускането за мъже в събота по БНТ 3 Лилехамер е домакин на финалите за Световната купа - гледайте спускането за мъже в събота по БНТ 3
Чете се за: 00:40 мин.
Марко Одермат на старт в супергиганския слалом в Лилехамер, зрелището по БНТ 3 е гарантирано Марко Одермат на старт в супергиганския слалом в Лилехамер, зрелището по БНТ 3 е гарантирано
Чете се за: 00:40 мин.
Българско участие във финалите на Световната купа: Винтерберг на живо по БНТ 3 Българско участие във финалите на Световната купа: Винтерберг на живо по БНТ 3
Чете се за: 01:07 мин.
Петър Попангелов награди призьорите от слаломите за купа "Бороспорт“ в Боровец Петър Попангелов награди призьорите от слаломите за купа "Бороспорт“ в Боровец
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Почина холивудската звезда Чък Норис
Почина холивудската звезда Чък Норис
Чете се за: 02:37 мин.
По света
След срещата при омбудсмана за високите сметки за ток: Голяма част от жалбите са неоснователни След срещата при омбудсмана за високите сметки за ток: Голяма част от жалбите са неоснователни
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Настъпи астрономическата пролет – очакват ни повече слънце и по-дълги дни Настъпи астрономическата пролет – очакват ни повече слънце и по-дълги дни
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Три седмица война: САЩ започнаха офанзива, за да отворят Ормузкия...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Емил Дечев: 45 са вече досъдебните производства за изборни...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в...
Чете се за: 02:17 мин.
Парламентарни Избори 2026
БНТ почита паметта на Минчо Празников
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
